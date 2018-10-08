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Уязвимость и низкая популярность. Google назвал причины закрытия своей соцсети

09.10.2018 09:40 — Разное | Ежедневник  
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Уязвимость и низкая популярность. Google назвал причины закрытия своей соцсети

фото: Українська правда

Популярность Google+ названа «чрезвычайно низкой» (90% пользователей проводили на ней не более 5 секунд), а обнаруженная уязвимость могла затронуть данные полумиллиона пользователей.

Закрытие сосцети займет 10 месяцев, сообщается в официальном блоге Google. Пользователям предлагается следовать инструкциям, чтобы сохранить и перенести все свои данные.

Уязвимость аккаунтов возникла из-за программного сбоя Google+, который давал внешним разработчикам возможность доступа к скрытым данным пользовательских профилей с 2015 года по март 2018 года. Уязвимость была обнаружена и уничтожена. Данных о том, была ли она использована и знали ли о ней разработчики, не имеется.

 
 
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Популярность Google+ названа «чрезвычайно низкой» (90% пользователей проводили на ней не более 5 секунд), а обнаруженная уязвимость могла затронуть данные полумиллиона...
 
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