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У российского олигарха Дерипаски в США арестовали особняк, в котором он поселил Дашу Жукову

09.10.2018 09:44 — Разное | Tut.by  
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ФБР подозревает Олега Дерипаску в отмывании денег, взяточничестве, рэкете и убийствах, пишет Дейли Мейл. В рамках расследования наложен арест на имущество «алюминиевого миллиардера», в частности, на особняк в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке стоимостью более 42 миллионов долларов.


Фото: Reuters

Издание сообщает, что в «замороженном» особняке Дерипаска обустроил Дарью Жукову.


Дарья Жукова и Роман Абрамович. Фото: Reuters

«Даша Жукова, светская львица и подруга Иванки Трамп, является дочерью другого российского олигарха — Александра Жукова — и проживает в особняке с сыном Аароном Александром и дочерью Лией Лу. Оба ее ребенка — от владельца футбольного клуба „Челси“ Романа Абрамовича, родились в США. Дарья и дети имеют американское гражданство», — сообщает издание.


Фото: Triano.ru

Дом — пятиэтажный таунхаус, который принадлежал покойному международному арт-дилеру Алеку Вильденштайну, был куплен в 2008 году.


Иванка Трамп слушает выступление отца. Фото: Gary Cameron / Reuters

Интриги истории добавляет то, что Жукова так близка к Иванке Трамп, что не раз была замечена с ней и ее мужем Джаредом Кушнером на каникулах — в Хорватии и России.

Кстати, Жуковой и ее детям, возможно, не придется далеко переселяться. Ее бывший супруг Роман Абрамович переделывает три особняка по соседству в один гигантский. Развелись они полюбовно.

Напомним, Дерипаска особенно заинтересовал ФБР в связи с расследованием вмешательства России в выборы в США. В этом году Дерипаска стал гражданином Кипра, купив «золотую визу» после неудачных предыдущих попыток стать гражданином ЕС из-за его предполагаемой деятельности по отмыванию денег в Бельгии.

 
 
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В рамках расследования. Дом в Верхнем Ист-Сайдеоценивается в более чем 42 миллиона долларов.
 
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