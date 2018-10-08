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У российского олигарха Дерипаски в США арестовали особняк, в котором он поселил Дашу Жукову
ФБР подозревает Олега Дерипаску в отмывании денег, взяточничестве, рэкете и убийствах, пишет
Издание сообщает, что в «замороженном» особняке Дерипаска обустроил Дарью Жукову.
«Даша Жукова, светская львица и подруга Иванки Трамп, является дочерью другого российского олигарха — Александра Жукова — и проживает в особняке с сыном Аароном Александром и дочерью Лией Лу. Оба ее ребенка — от владельца футбольного клуба „Челси“ Романа Абрамовича, родились в США. Дарья и дети имеют американское гражданство», — сообщает издание.
Дом — пятиэтажный таунхаус, который принадлежал покойному международному арт-дилеру Алеку Вильденштайну, был куплен в 2008 году.
Интриги истории добавляет то, что Жукова так близка к Иванке Трамп, что не раз была замечена с ней и ее мужем Джаредом Кушнером на каникулах — в Хорватии и России.
Кстати, Жуковой и ее детям, возможно, не придется далеко переселяться. Ее бывший супруг Роман Абрамович переделывает
Напомним, Дерипаска особенно заинтересовал ФБР в связи с расследованием вмешательства России в выборы в США. В этом году Дерипаска стал гражданином Кипра, купив «золотую визу» после неудачных предыдущих попыток стать гражданином ЕС из-за его предполагаемой деятельности по отмыванию денег в Бельгии.
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В рамках расследования. Дом в Верхнем Ист-Сайдеоценивается в более чем 42 миллиона долларов.
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