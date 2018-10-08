Арина Соболенко и Александра Саснович номинированы на призы WTA за 2018 год

Самой прогрессирующей теннисисткой по итогам 2018 года может стать наша Александра Саснович, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ее соперницы – представительница Нидерландов Кики Бертенс, немка Юлия Гёргес, россиянка Дарья Касаткина, бельгийка Элизе Мертенс и китаянка Ван Цян.

В свою очередь на титул «Открытие года» претендует Арина Соболенко. За это звание с ней будут соперничать американки Аманда Анисимова, Даниэль Коллинз и Софья Кенин, а также румынка Михаэла Бузарнеску.