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Арина Соболенко и Александра Саснович номинированы на призы WTA за 2018 год

09.10.2018 09:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Арина Соболенко и Александра Саснович номинированы на призы WTA за 2018 год
Фото из открытых источников

Самой прогрессирующей теннисисткой по итогам 2018 года может стать наша Александра Саснович, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ее соперницы – представительница Нидерландов Кики Бертенс, немка Юлия Гёргес, россиянка Дарья Касаткина, бельгийка Элизе Мертенс и китаянка Ван Цян.

В свою очередь на титул «Открытие года» претендует Арина Соболенко. За это звание с ней будут соперничать американки Аманда Анисимова, Даниэль Коллинз и Софья Кенин, а также румынка Михаэла Бузарнеску. 

Голосование завершится 12 октября. Имена лауреатов теннисного года станут известны 19 октября на итоговом турнире в Сингапуре. 

Арина Соболенко и Александра Саснович номинированы на призы WTA за 2018 год
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Белоруски представлены в номинациях «Самая прогрессирующая теннисистка года» и «Открытие года».
 
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