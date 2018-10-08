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Тело новорожденного выбросили в мусорный контейнер

09.10.2018 10:09 — Разное | БДГ  
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Мертвый новорожденный ребенок обнаружен в мусорном контейнере одного из микрорайонов Гродно на улице Гая 9 октября утром.

В УВД Гродненского исполкома подтвердили факт.

Там отметили, что в настоящее время правоохранители выясняют подробности происшествия: проводят обход квартир в районе, опрашивают местных жителей. Мать ребенка разыскивается.

 
Теги: Гродно
 
 
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Мертвый новорожденный ребенок обнаружен в мусорном контейнере одного из микрорайонов Гродно на улице Гая 9 октября утром. В УВД Гродненского исполкома...
 
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