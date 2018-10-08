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Тело новорожденного выбросили в мусорный контейнер
Мертвый новорожденный ребенок обнаружен в мусорном контейнере одного из микрорайонов Гродно на улице Гая 9 октября утром.
В УВД Гродненского исполкома подтвердили факт.
Там отметили, что в настоящее время правоохранители выясняют подробности происшествия: проводят обход квартир в районе, опрашивают местных жителей. Мать ребенка разыскивается.
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Мертвый новорожденный ребенок обнаружен в мусорном контейнере одного из микрорайонов Гродно на улице Гая 9 октября утром. В УВД Гродненского исполкома...
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