МВФ назвал дедолларизацию достижением финансовой сферы России

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Также мировой валютный фонд повысил свой прогноз по росту российского ВВП в будущем году.

Дорогая нефть и повышение внутреннего спроса станут основными драйверами роста валового внутреннего продукта в России в будущем году. Об этом говорится в аналитическом докладе МВФ о перспективах мировой экономики World Economic Outlook, пишет РБК .

Эксперты МВФ повысили прогнозный показатель по росту ВВП, увеличив его на 0,3 пункта до 1,8% (в июле фонд прогнозировал полуторапроцентный рост). Прогноз на нынешний год стался прежним – 1,7%.

Также в докладе дана положительная оценка системных изменений в финансовой сфере страны. Отмечен, в частности, процесс дедолларизации, закрытие слабых банков, реализация запланированных реформ, увеличение рисков по необеспеченным потребительским и ипотечным займам.