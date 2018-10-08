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Почти половина пожаров в регионе произошла из-за неосторожного обращения с огнем

09.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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За этой формулировкой чаще всего кроется «пьяная» сигарета. К гражданам, не гнушающимся рюмкой и курением в помещении, усилено внимание смотровых комиссий.
 
 Ответственные службы подключают общественность, обращаясь к соседям и родственникам нерадивых жильцов с просьбой не оставаться в стороне от их судьбы. 26 из 33 погибших в этом году в огне накануне находились в состоянии алкогольного опьянения. 
 
Почти половина пожаров в регионе произошла из-за неосторожного обращения с огнем
 
Обеспокоенность спасателей вызывают рост «печных» пожаров, а также нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Как показывает практика, нередко они случаются в домах, где проживают старики. Вот и недавно на пожаре в Волковысском районе погибла 90-летняя женщина. Ее кровать загорелась из-за того, что была вплотную приставлена к печке. Хозяйка в тот день не пожалела дров. Долг каждого – помочь пожилым родителям и родственникам подготовить дом к зиме.
 
Почти в полтора раза больше огненных происшествий спровоцировал разряд молнии. И если со стихией сложно поспорить, то в наших силах проконтролировать, где и чем занимается ребенок: количество пожаров из-за детской шалости возросло на 80 процентов. Работники МЧС два десятка раз выезжали тушить горящие дома и хозяйственные постройки, в которых накануне дети поиграли со спичками.
 
Всего с начала года в области произошло 655 пожаров. 
 
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Фото автора
Жанна БАЙГОТ
http://grodnonews.by/
 
 
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За этой формулировкой чаще всего кроется «пьяная» сигарета. К гражданам, не гнушающимся рюмкой и курением в помещении, усилено внимание смотровых комиссий.  ...
 
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