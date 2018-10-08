Почти половина пожаров в регионе произошла из-за неосторожного обращения с огнем

За этой формулировкой чаще всего кроется «пьяная» сигарета. К гражданам, не гнушающимся рюмкой и курением в помещении, усилено внимание смотровых комиссий.

Ответственные службы подключают общественность, обращаясь к соседям и родственникам нерадивых жильцов с просьбой не оставаться в стороне от их судьбы. 26 из 33 погибших в этом году в огне накануне находились в состоянии алкогольного опьянения.





Обеспокоенность спасателей вызывают рост «печных» пожаров, а также нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Как показывает практика, нередко они случаются в домах, где проживают старики. Вот и недавно на пожаре в Волковысском районе погибла 90-летняя женщина. Ее кровать загорелась из-за того, что была вплотную приставлена к печке. Хозяйка в тот день не пожалела дров. Долг каждого – помочь пожилым родителям и родственникам подготовить дом к зиме.

Почти в полтора раза больше огненных происшествий спровоцировал разряд молнии. И если со стихией сложно поспорить, то в наших силах проконтролировать, где и чем занимается ребенок: количество пожаров из-за детской шалости возросло на 80 процентов. Работники МЧС два десятка раз выезжали тушить горящие дома и хозяйственные постройки, в которых накануне дети поиграли со спичками.

Всего с начала года в области произошло 655 пожаров.

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