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«Поздравим маму вместе» с «Белпочтой»
09.10.2018 10:22 — Разное | Аргументы и факты
11 октября РУП «Белпочта» проведет
Праздничная открытка с искренними пожеланиями, ласковыми и трогательными словами — доброе напоминание о нашей любви, благодарности и уважении. Ведь этот светлый праздник — замечательный повод еще раз сказать всем мамам самые нежные слова, поблагодарить за любовь и поддержку, терпение и доброту.
В рамках проведения мероприятия сотрудники предприятия напомнят клиентам о
В г. Минске мероприятие состоится в круглом зале столичного Почтамта (пр-т Независимости, 10, с 16.00 до 18.00)
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11 октября РУП «Белпочта» проведет в выделенных отделениях почтовой связи промомероприятие «Поздравим маму вместе» и подарит клиентам возможность поздравить...
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