«Поздравим маму вместе» с «Белпочтой»

11 октября РУП «Белпочта» проведет в выделенных отделениях почтовой связи промомероприятие «Поздравим маму вместе» и подарит клиентам возможность поздравить своих мам с предстоящим праздником — Днем Матери. Всем желающим будут вручены красочные карточки, которые можно будет подписать и бесплатно отправить родным и близким.

Праздничная открытка с искренними пожеланиями, ласковыми и трогательными словами — доброе напоминание о нашей любви, благодарности и уважении. Ведь этот светлый праздник — замечательный повод еще раз сказать всем мамам самые нежные слова, поблагодарить за любовь и поддержку, терпение и доброту.

В рамках проведения мероприятия сотрудники предприятия напомнят клиентам о правилах адресования почтовых отправлений , предложат оформить подписку в подарок своим любимым женщинам на печатные издания, а также пригласят принять участие в благотворительной акции «Подари ребенку радость» в адрес ребят, которые воспитываются в детских домах и интернатах.

В г. Минске мероприятие состоится в круглом зале столичного Почтамта (пр-т Независимости, 10, с 16.00 до 18.00)