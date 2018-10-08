Возле Комаровки велосипедистам разрешат ездить по дороге, а во дворах будут строить велогаражи

К 2020 году в Минске появится еще около 200 км велодорожек, а возле Комаровского рынка велосипедистам разрешат ездить по проезжей части. О перспективах для столичных любителей крутить педали AUTO.TUT.BY рассказал председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Последние годы в столице действует Концепция обеспечения системы велодвижения, а недавно к документу добавился стратегический план, в котором расписано, что именно будет сделано в самое ближайшее время — до 2020 года.

Предполагается, что количество велосипедистов в Минске увеличится на 15%, а доля поездок на велосипеде составит 2% от числа поездок на всех видах общественного транспорта. При этом ни один из велосипедистов не должен погибнуть на дорогах города.

— Сегодня люди в основном выезжают кататься, чтобы хорошо провести время, оздоровиться. Но хотелось, чтобы активных велосипедистов, использующих двухколесный транспорт для ежедневных поездок, становилось больше, — говорит Юрий Важник. — Надеемся, что к 2020 году таких людей будет не меньше 20 тысяч — больше тех, кто ездит на трамвае, а наезжать на велосипеде каждый из них будет по 1000 км в год. Планируем, что на велосипеды пересядут столичные студенты — каждый год их должно быть больше на 20%.



Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

В ближайшие два года велодорожек станет больше: если сейчас в Минске примерно 300 км велопутей, то в 2020 году их должно быть уже 500 км. Увеличатся они в первую очередь за счет построенной в четвертом квартале этого года Слепянской велодорожки, а также адаптации улиц к велодвижению и обустройства мест разрыва велосети.

В конце 2018 будут планируется выработать основные решения велоинфраструктуры: поперечные профили улиц, выделенные велополосы, организацию дорожного движения на двухуровневых развязках, места для парковки и хранения велосипедов.

Чтобы велосипедистам было легче ориентироваться в городе, указателями оборудуют

пять туристических маршрутов:

Аквапарк — Цирк;

Цирк — Лошицкий парк — Чижовка;

Цирк — Национальная библиотека;

Национальная библиотека — Цнянское водохранилище;

Национальная библиотека — Чижовское водохранилище.

— Мы давно пытались добиться, чтобы велосипедисты могли выезжать на проезжую часть. И вот отстояли: на дороге возле Комаровского рынка, от площади Якуба Колоса до улицы Куйбышева, будет реализован пилотный проект — велосипеды будут ездить по отведенной полосе, выделенной на проезжей части. ГАИ и Мингорисполком проект поддержали.





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Специалисты подсчитали, что затраты по реализации проекта составят 50 тысяч долларов. Эти средства будут выделены из городского бюджета.

— Денег требуется немного. Все потому, что глобальных работ и перестроений там делать не требуется — нужно понизить бордюры, нанести разметку, применить методы успокоения движения и устройства его ограничивающие.

Кстати, планируется, что проекты, аналогичные этому, появятся и в других белорусских городах.

Кроме того, запланировано, что в каждом районе Минска, во дворах многоквартирных жилых домов, ежегодно будут появляться не менее пяти новых велогаражей. До конца 2020 года велогаражи должны быть возле всех учебных корпусов вузов и ссузов, а также, не меньше чем у половины столичных общежитий, где живут студенты.