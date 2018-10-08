В квартирах жлобинчан заметно потеплело

По распоряжению Жлобинского райисполкома включение отопления в жилых домах, гостиницах, общежитиях, ссузах началось с 5 октября. Его запуск осуществлялся на протяжении 3 дней.

– В выходные дни в усиленном режиме работали все технические службы КДЖЭУП «Жилкомсервис два», на это время было организовано круглосуточное дежурство ответственного персонала. Однако гражданам не стоит забывать, что, согласно действующим правилам, в течение 10 суток с момента запуска отопления необходимо будет ещё обеспечить работу оборудования в нормальном гидравлическом режиме, отладить системы автоматического регулирования, произвести прогонку стояков, – отметил и.о. директора КДЖЭУП «Жилкомсервис два» Юрий Гузов.

Напомним, что в детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты района тепло начало поступать с 1 октября. В последнюю очередь отопление включают в административных и промышленных зданиях.

А. ДЕГТЯРЕНКО.

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