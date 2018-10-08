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Взрыв на складе боеприпасов в Черниговской области: эвакуировано около 10 тыс. человек

09.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Взрыв на складе боеприпасов в Черниговской области: эвакуировано около 10 тыс. человек

В Черниговской области на складе боеприпасов произошел взрыв, в результате которого возник пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины.

Из опасной зоны в районе горящего склада боеприпасов в Черниговской области эвакуировано около 10 тыс. человек. В сообщении ГСЧС говорится, что "в 03:40 9 октября в ГСЧС поступила информация о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны возле поселка Дружба в Ичнянском районе Черниговской области. Организована эвакуация населения из зоны возможного поражения, к эвакуации привлечен автотранспорт, эвакуировано около 10 тыс. лиц". Кроме того, "с 04:22 закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено".

На место направлены 220 человек личного состава и 60 единиц техники ГСЧС, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники, усиленные наряды Нацполиции из Киева и Киевской области количеством 150 человек и Нацгвардии - 100 человек для патрулирования места происшествия. По информации ГСЧС, территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

По сообщению украинского МВД, информации о пострадавших в результате взрыва на складе боеприпасов в Черниговской области нет. На месте происшествия развернут оперативный штаб, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Источник: БЕЛТА.

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В Черниговской области на складе боеприпасов произошел взрыв, в результате которого возник пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную...
 
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