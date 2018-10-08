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15 женских хитростей, чтобы привести вещи в порядок

09.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Колющийся свитер, пятна от соли на новых сапогах, заевшая молния — больше у вас не будет этих проблем.

1. Чтобы свитер не «кусался» и не «обрастал» катышками

Чтобы избавиться от двух проблем сразу, новый свитер следует намочить, сложить и на подносе или в пакете отправить в морозилку примерно на 10 часов. После следует опустить его в теплую воду, чтобы он «оттаял». Пряжа станет намного мягче, и катышки не будут образовываться.

 
 
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Колющийся свитер, пятна от соли на новых сапогах, заевшая молния — больше у вас не будет этих проблем. 1. Чтобы свитер не «кусался» и не «обрастал» катышками Чтобы...
 
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