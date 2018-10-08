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Депозиты на семейный капитал в Беларуси составили около 600 миллионов долларов

09.10.2018 10:51 — Разное | Ежедневник  
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Депозиты на семейный капитал в Беларуси составили около 600 миллионов долларов

фото: СБ Беларусь Сегодня

С 2015 года при рождении третьего и последующего ребенка белорусы могут получить семейный капитал в размере 10 тыс. долларов. К октябрю нынешнего года было открыто около 59 тыс. депозитных счетов «семейный капитал».

Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает БЕЛТА.

Также, напомнил Ковальков, в связи с рождением и воспитанием детей белорусским законодательством предусмотрены 11 видов пособий. На 1 июля нынешнего года почти каждый третий ребенок в стране (всего более 530 тыс. человек) так или иначе получал поддержку в виде пособия.

Замминистра сообщил также, что к 2020 году будет создана республиканская межведомственная база данных многодетных семей. Ресурс позволит проводить мониторинг многодетных семьей с целью оказания им наиболее полной господдержки.

 
 
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С 2015 года при рождении третьего и последующего ребенка белорусы могут получить семейный капитал в размере 10 тыс. долларов. К октябрю нынешнего года было открыто...
 
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