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Гомельские таможенники обнаружили подлинник картины Саврасова

09.10.2018 10:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Гомельские таможенники обнаружили подлинник картины Саврасова
Гомельская таможня

Сотрудниками Гомельской таможни в республиканском пункте таможенного оформления «Терюха» обнаружены две старинные картины.

В ходе проведения таможенного осмотра поезда «Киев – Санкт-Петербург» за холодильником в служебном купе проводника таможенники обнаружили пакет с написанными маслом картинами. Надпись на одной из картин свидетельствовала о том, что она может быть подлинником произведения Саврасова.

Гомельские таможенники обнаружили подлинник картины Саврасова Наследие - хрупкая сфера. Как сохранить культурные ценности, не навредив им

Согласно заключению эксперта Таможенной лаборатории установлено, что одна из живописных работ с изображением панорамного пейзажа с видом на берег реки принадлежит кисти выдающегося русского пейзажиста XIX века Алексея Саврасова. Ее рыночная стоимость составляет около 40 тыс. долларов. Автор второй картины, написанной в 1924 году, – русский художник Виктор Зарубин. Оба произведения искусства относятся к категории культурных ценностей. 

По данному факту проводятся проверка.

 

 
 
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В ходе проведения таможенного осмотра поезда «Киев – Санкт-Петербург» за холодильником в служебном купе проводника таможенники обнаружили пакет с написанными...
 
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