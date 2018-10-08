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9 октября. События и люди

09.10.2018 10:47 — Разное | Аргументы и факты  
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9 октября. События и люди
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ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день почты (на территории Беларуси регулярная почтовая связь была организована в 1667 году).

ПРИМЕТЫ:

Иван Богослов, Путник. У рождённого в этот день путь есть, да то и дело жизнь неволит, рвёт этот путь. И надобно его вновь зачинать. Если идёт дождь - три недели идти будет.

РОДИЛИСЬ:

1835 Шарль Камиль СЕН-САНС, французский композитор. Дебютировал в 4 года.

1846 Михаэль Йоханнес Юлиус МАГГИ, швейцарский изобретатель растворимых супов, приправ и бульонных кубиков.

1926 Евгений Александрович ЕВСТИГНЕЕВ, российский актёр. Во время спектакля по пьесе М. ШАТРОВА «Большевики» Евстигнеев допустил потрясающую оговорку. Выйдя от только что раненого Ленина в зал, где заседала вся большевистская верхушка, вместо фразы: «У Ленина лоб жёлтый, восковой...», он сообщил: «У Ленина... ж.п жёлтый!..» Спектакль надолго остановился. «Комиссары» ринулись за кулисы и хохотали до слёз. Зрители от смеха сползали со стульев.

1940 Валерий Бенедиктович НОСИК, российский актёр.

1940 Джон Уинстон ЛЕННОН, лидер легендарной группы « THE BEATLES».Погиб в 1980 году от руки маньяка Марка ЧЕПМЕНА, который отбывает пожизненное заключение в тюрьме за это преступление. Уже 10 раз Чепмен подавал прошение на досрочное освобождение, но каждый раз эти прошения отклонялись. Кстати, на одном из концертов Леннон сказал: «Те, кто сидит на дешёвых местах, может нам поаплодировать. Остальные пусть просто погремят драгоценностями».

1956 Марина Михайловна ДЮЖЕВА, российская актриса.

1959 Борис Ефимович НЕМЦОВ, российский политик и госдеятель. Убит в 2015 году.

1977 Егор Вадимович БЕРОЕВ, российский актёр. Его дед Вадим Бероев снялся в знаменитом фильме «Майор Вихрь». Жена - актриса Ксения АЛФЁРОВА, у них дочь.

СОБЫТИЯ:

1731 Состоялось присоединение Казахстана к России.

1872 Аарон МОНТГОМЕРИ выпустил первый в мире каталог заказов по почте. Он состоял из одной странички.

1967 В Боливии убили латиноамериканского революционера Эрнесто Че ГЕВАРУ.

1989 На Центральном ТВ СССР состоялся первый телесеанс Анатолия КАШПИРОВСКОГО. С интервалом в две недели прошли шесть передач, и зрители (пациенты?) в зале и у домашних экранов дружно внимали установкам целителя.

2017 Умер Жан РОШФОР, французский актёр.

2017 Умер Аллан ЧУМАК, российский целитель.

 
 
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Евгений ЕВСТИГНЕЕВ, Борис НЕМЦОВ, Егор БЕРОЕВ
 
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