CМИ рассказали о новом люксовом автомобиле Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал 7 октября на встречу с госсекретарем США Майком Помпео на автомобиле Rolls-Royce Phantom, заключил портал The Drive (принадлежит Time Inc., владеющей в том числе журналом Time), изучив видеозапись прибытия северокорейского руководителя на переговоры. Позднее об этом также сообщил CNN.

Видео: OA News

The Drive пишет, что на публиковавшихся до этого видеозаписях Ким Чен Ын ездил на бронированном лимузине Mercedes-Maybach Pullman Guard (на это же обратил внимание и CNN). «То, что автомобиль [Rolls-Royce] был продемонстрирован в момент прибытия Кима на встречу с Помпео, — это не случайность. Таким образом Северная Корея показала свое неповиновение всему санкционному режиму, который отстаивают США, и представила символ предположительной бесполезности санкций», — говорится в статье.

С 2003 по 2017 год Rolls-Royce произвел около 10 тыс. автомобилей Phantom, отмечает портал. Бронирован ли Rolls-Royce северокорейского лидера, неизвестно.

CNN пишет, что покупка такого автомобиля северокорейскими властями «почти наверняка» является нарушением санкционного режима: продажа Пхеньяну предметов роскоши, в том числе автомобилей класса люкс, запрещена.