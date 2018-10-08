За два часа до нападения на чиновника Кокорин и Мамаев избили 33-летнего белоруса

За два часа до нападения на директора Минпромторга Дениса Пака российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили 33-летнего белоруса Виктора Соловьева. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



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В семь утра футболисты вышли из московского стриптиз-клуба. На пути была стоянка, которая им помешала. Футболисты стали пинать машины и облокачиваться на них, на что получили замечание от прохожего. После этого Кокорин и Мамаев всей компанией повалили его на землю, разбив тому голову. Сообщается, что Соловьев сейчас находится в реанимации с черепно-мозговой травмой.