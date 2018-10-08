Белоруска Анна Максимова завоевала серебро Ironman в Барселоне

Белорусская триатлонистка Анна Максимова завоевала второе место в гонке Ironman Barcelona в категории PRO, рассказали в Белорусской федерации триатлона.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

С результатом 9 часов 8 минут 18 секунд она стала первой триатлонисткой постсоветского пространства, которая поднялась на пьедестал серии Ironman в категории PRO.

— Отправляясь на гонку, мы с тренером рисковали: примерно за 3 недели до старта я приболела, и мы не могли сделать в тренировках те объемы, которые запланировали, — прокомментировала свое выступление после награждения Анна. — Решение поехать на соревнования и постараться там достойно выступить приняли буквально за две недели до старта. Но были сомнения, неизвестно, как организм поведет себя после болезни. Я очень волновалась и переживала, как пройдет гонка. <…> Пробегая последние 1,5 км, я знала, что меня никто не обгонит, и публика своей поддержкой буквально несла меня к финишу. Заключительные 200 метров … все тебе аплодируют, кричат, комментатор называет твою фамилию. Моему счастью нет предела — первый подиум в серии Ironman.

Соревнования IRONMAN Barcelona проводятся ежегодно с 2014 года. В этом году них приняли участие более трех тысяч триатлетов со всего мира. Дистанция, которую должны преодолеть триатлеты, неизменна — 226 километров, которые делятся на три этапа: 3,86 км вплавь, затем 180,2 км на велосипеде, и завершается гонка классическим марафоном — 42,195 км.