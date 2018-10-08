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Самолёт рейса Москва – Минск был вынужден снизить высоту полёта из-за неполадок

09.10.2018 11:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 8 октября летевший из Москвы в Минск самолёт «Белавиа» по вынужденным причинам снижал высоту. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.  

Инцидент произошёл с воздушным судном рейса B2 974 Москва – Минск. Когда летательный аппарат набирал высоту, сработала сигнализация, указывавшая на проблемы в системе кондиционирования.  

Оценив ситуацию, командир экипажа решил продолжать полёт, но на безопасной высоте. Самолёт постепенно снизился до уровня вдвое ниже обычного.  

В 21:45 авиасудно благополучно село в Национальном аэропорту Минск.  

Отмечается, что пилоты действовали согласно инструкциям, а пассажиров регулярно информировали о ходе полёта.  

Летом 2018 года в Минске самолёт совершил экстренную посадку из-за недомогания у ребёнка.  

Маленького пассажира доставили в больницу – здесь подробности.  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 8 октября летевший из Москвы в Минск самолёт «Белавиа» по вынужденным причинам снижал высоту. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
 
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