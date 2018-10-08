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Самолёт рейса Москва – Минск был вынужден снизить высоту полёта из-за неполадок
Новости Беларуси. Вечером 8 октября летевший из Москвы в Минск самолёт «Белавиа» по вынужденным причинам снижал высоту. Об этом
Инцидент произошёл с воздушным судном рейса B2 974 Москва – Минск. Когда летательный аппарат набирал высоту, сработала сигнализация, указывавшая на проблемы в системе кондиционирования.
Оценив ситуацию, командир экипажа решил продолжать полёт, но на безопасной высоте. Самолёт постепенно снизился до уровня вдвое ниже обычного.
В 21:45 авиасудно благополучно село в Национальном аэропорту Минск.
Отмечается, что пилоты действовали согласно инструкциям, а пассажиров регулярно информировали о ходе полёта.
Летом 2018 года в Минске самолёт совершил экстренную посадку из-за недомогания у ребёнка.
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Новости Беларуси. Вечером 8 октября летевший из Москвы в Минск самолёт «Белавиа» по вынужденным причинам снижал высоту. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
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