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Взрывы и эвакуация более 20 тысяч человек: в Черниговской области пожар на военном складе

09.10.2018 11:09 — Разное | СТВ  
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Новости Украина. Утро 9 октября в Черниговской области Украины началось с взрывов и эвакуации более 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрывы и эвакуация более 20 тысяч человек: в Черниговской области пожар на военном складе

Мощные взрывы на военном складе прозвучали в половине четвертого утра вблизи сел Дружба и Августовка в Ичнянском районе. Причина возгорания пока неизвестна. Информации о пострадавших тоже нет.

Взрывы и эвакуация более 20 тысяч человек: в Черниговской области пожар на военном складе

С территории вокруг складов продолжают эвакуацию людей. В безопасное место планируют отправить около 20 тысяч человек из трех десятков населенных пунктов. На месте ЧП работают около 600 специалистов и десятки единиц техники. Взрывы с охваченной огнем территории раздаются каждые несколько секунд.

Склад боеприпасов ВС Украины горит вторые сутки: части снарядов лежат на дорогах, возле домов и во дворах

 
 
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Новости Украина. Утро 9 октября в Черниговской области Украины началось с взрывов и эвакуации более 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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