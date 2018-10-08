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В пакете на мусорной площадке в Гродно обнаружено тело младенца

09.10.2018 10:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Гродно 9 октября было обнаружено тело младенца на мусорной площадке.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома, о младенце правоохранителей поставила в известность женщина, которая выгуливала собаку на улице Гая.  

Проходя мимо мусорной площадки, гражданка обратила внимание на пакет с женскими вещами. На его дне было тело малыша.  

В настоящее время выясняются детали случившегося. Разыскивается мать ребёнка.  

Осенью 2018 года мы рассказывали о погибшем на пожаре в Рогачёвском районе мальчике. 

Мама ребёнка ненадолго отлучилась из дома проводить старших детей в школу – здесь подробнее.  

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно 9 октября было обнаружено тело младенца на мусорной площадке.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома, о...
 
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