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К 2020 году в Минске сделают 200 километров велодорожек и займутся постройкой велогаражей

09.10.2018 10:57 — Разное | KYKY  
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Председатель правления Беларуской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник рассказал TUT.by, что изменится для велосипедистов в Минске в ближайшие годы. Из нового – 200 километров велодорожек, возле Комаровского рынка разрешат ездить по проезжей части, а пять туристических маршрутов оборудуют указателями.

В Минске действует Концепция обеспечения системы велодвижения. К ней недавно добавили стратегический план до 2020 года. По планам в Минске станет на 15% больше велосипедистов, а доля поездок на двух колесах составит 2% от общего числа поездок на всех видах ОТ.

Больше велосипедистов и велодорожек

Юрий рассказывает об ожиданиях по поводу распространения велосипедов: «Сегодня люди в основном выезжают кататься, чтобы хорошо провести время, оздоровиться. Но хотелось, чтобы активных велосипедистов, использующих двухколесный транспорт для ежедневных поездок, становилось больше. Надеемся, что к 2020 году таких людей будет не меньше 20 тысяч – больше тех, кто ездит на трамвае, а наезжать на велосипеде каждый из них будет по тысяче километров в год. Планируем, что на велосипеды пересядут столичные студенты – каждый год их должно быть больше на 20%».

Сейчас в Минске примерно 300 километров велопутей. К 2020 году их должно быть уже 500 километров. До конца этого года построят Слепянскую велодорожку, а в 2019 займутся адаптацией улиц к велодвижению и обустройству мест разрыва велосети.

Велоинфраструктура

В конце этого года планируют выработать основные решения велоинфраструктуры: поперечные профили улиц, выделенные велополосы, организацию дорожного движения на двухуровневых развязках, места для парковки и хранения велосипедов.

Чтобы велосипедистам было легче ориентироваться в городе, указателями оборудуют
пять туристических маршрутов:

  • Аквапарк – Цирк;
  • Цирк – Лошицкий парк – Чижовка;
  • Цирк – Национальная библиотека;
  • Национальная библиотека – Цнянское водохранилище;
  • Национальная библиотека – Чижовское водохранилище.

Разрешат ездить по дороге возле Комаровского рынка

По словам Важника, ассоциация давно добивается разрешения велосипедистам выезжать на проезжую часть: «И вот отстояли: на дороге возле Комаровского рынка, от площади Якуба Коласа до улицы Куйбышева, будет реализован пилотный проект – велосипеды будут ездить по отведенной полосе, выделенной на проезжей части. ГАИ и Мингорисполком проект поддержали».

Проект стоит 50 тысяч долларов. Деньги выделят из городского бюджета. «Денег требуется немного. Все потому, что глобальных работ и перестроений там делать не требуется – нужно понизить бордюры, нанести разметку, применить методы успокоения движения и устройства его ограничивающие», – сказал Юрий Важник.

Планируются аналогичные проекты и в других беларуских городах. Также возможно и такое, что в каждом районе Минска, во дворах многоквартирных жилых домов ежегодно будут появляться не менее пяти новых велогаражей. До конца 2020 года велогаражи должны быть возле всех учебных корпусов вузов и ссузов, а также не меньше чем у половины столичных общежитий, где живут студенты.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель правления Беларуской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник рассказал TUT.by, что изменится для велосипедистов в Минске в...
 
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