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Ежедневный обзор: 09.10.2018
09.10.2018 рынки ожидает следующая информация (UTC+3):
Публикации важных экономических показателей сегодня не ожидается.
17:35 GBP Речь члена Комитета по денежной политике Бродбента
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Ежедневный обзор 09.10.2018 рынки ожидает следующая информация (UTC+3): Публикации важных экономических показателей сегодня не ожидается. Так же сегодня...
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