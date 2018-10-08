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Ежедневный обзор: 09.10.2018

09.10.2018 11:03 — Разное | Myfin  
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Ежедневный обзор: 09.10.2018
Ежедневный обзор

09.10.2018 рынки ожидает следующая информация (UTC+3): 

Публикации важных экономических показателей сегодня не ожидается.

Так же сегодня рынки ожидает следующая риторика:

17:00 USD Выступление президента ФРБ Чикаго Эванса  

17:35 GBP Речь члена Комитета по денежной политике Бродбента 

 
 
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Ежедневный обзор 09.10.2018 рынки ожидает следующая информация (UTC+3):  Публикации важных экономических показателей сегодня не ожидается. Так же сегодня...
 
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