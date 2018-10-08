Поляки на границе арестовали очередной стоящий на учете в Беларуси автомобиль из-за того, что тот находится в розыске в России. Об этом сообщает пресс-служба Подляшского отделения Польской пограничной службы.



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5 октября при пересечении польско-белорусской границы через КПП «Кузница» был задержан Porsche Macan Turbo, на котором ехал 50-летний белорус. При проверке документов на авто выяснилось, что машина находится в розыске в России.

Porsche 2014 года выпуска, который предварительно оценили в 58,5 тысячи долларов, изъяли. Материалы дела для дальнейшего разбирательства передали в полицию.