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Польские пограничники задержали в "Кузнице" белоруса на Porsche Macan Turbo
Поляки на границе арестовали очередной стоящий на учете в Беларуси автомобиль из-за того, что тот находится в розыске в России. Об этом
5 октября при пересечении польско-белорусской границы через КПП «Кузница» был задержан Porsche Macan Turbo, на котором ехал 50-летний белорус. При проверке документов на авто выяснилось, что машина находится в розыске в России.
Porsche 2014 года выпуска, который предварительно оценили в 58,5 тысячи долларов, изъяли. Материалы дела для дальнейшего разбирательства передали в полицию.
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При проверке документов на авто выяснилось, что машина находится в розыске в России.
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