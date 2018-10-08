Шале архитектора под Минском: дерево, камень, вода и артефакты

Это шале в Самуэлево можно рассматривать часами. Каждый сантиметр построенного на 17,5 сотках продуман: материал, фактура, оттенок, масштаб и сомасштабность. Объясняется это просто: дом для себя строила семья, где супруга — Елена Попова — сама архитектор и дизайнер.

Елена рассказывает: мечтали о своем деревянном доме. Именно деревянном — чтобы не было даже намека на ощущение, что ты в квартире.





Дом планировался одноэтажным, с мансардой. Со вторым светом, с запахом дерева, с его жизнью.





— Дом вышел теплым, — говорит хозяйка. — Он построен из качественного бруса, утеплен американским теплым швом. Плюс он ведь не полностью деревянный, часть кирпичная, утеплена — использовали Парок. Тепло в деревянном доме зависит не только от стен, но и от того, как монтировались пол, крыша. Ниже нулевого уровня — песок, 40-сантиметровый слой керамзита, пролитый бетонным молоком, утепленный Пароком, сверху — стяжка. Крыша тоже утеплялась с запасом, даже по стропилам.





Елена говорит — камин не из обычных. Им реально отапливать дом до наступления трескучих морозов.

— Камин с теплонакопительными камнями, панелями, держит тепло долго. На отопительном оборудовании тоже не экономили — итальянский котел, немецкие батареи. Мы ведь строили не на продажу, поэтому делали на века.









Зимой — а мы прожили в доме пять лет — я хожу по полу босиком — он теплый, и дубовый паркет дает настоящее тактильное удовольствие. Увы, в ванной пришлось положить теплый пол под плиткой (хотя это и противоречит человеческой природе) — просто не изобрели еще достаточно устойчивый к влаге паркет.





Кухня устроена так, что готовить тут удобно как самому, так и с друзьями.

















— Дом мы делали с учетом, что со временем захочется что-то изменить, — говорит Елена. — Если понадобится больше комнат, мансардный этаж можно сделать полноценным, пожертвовав вторым светом.

























— Авторский надзор был мой, но я приглашала и архитекторов по деревянным конструкциям, по планировочным решениям, — говорит Елена. — Дизайн интерьера — уже исключительно мой труд. Очень много ценных, уникальных, с историей вещей, найденных на барахолках, в антикварных лавках, привезенных из разных уголков Европы. В огромное панно в гостиной оформила ткань от Английского текстильного дома. Дизайнерские светильники куплены специально для этого дома. Все останется в доме при продаже, заберу, пожалуй, только некоторые картины — мои работы и работы моих родных. Не факт ведь, что будущий владелец полюбит их так же, как я.





— Беседку строили не один день — я отбирала каждое бревно, оценивала его красоту, неповторимость, изгибы. Строители меня порой ненавидели — мне хотелось получить не то, что проще, а то, что я хочу.





Кровля — осиновая дранка в восемь слоев. В закрытой части даже в самый зной — прохладно. Под беседкой основательный фундамент — при желании, ее легко превратить в гостевой дом.









Мы изначально думали о том, как тут будет комфортно жить. Например, изначально предусмотрели мелиоративную систему. Прошелся трактор, выкопал метровую траншею, засыпали песок, положили геотекстиль, сверху — натуральный камень, в ливень появляется собственный ручей. С крыши вода уходит в специальные колодцы, их шесть.





Елена говорит — Самуэлево — прекрасная деревенька. Отзывчивые, приличные соседи. Были периоды, когда приходилось добираться до Минска без машины. Тогда узнали, что сделать это просто — в трехстах метрах от дома останавливается маршрутка.

Есть в деревне магазины, поликлиника, художественная школа. Экологически чистые продукты — мясо, птицу, кроликов, яйца, молоко — можно купить у местных, которые не бросили хозяйство.

Продавать , переезжать отсюда не хочется — но работа мужа вынуждает.







