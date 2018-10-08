Почувствуй себя барбером. Сбор африканских мини-огурчики на даче в окрестностях Бреста

Хорошая погода в минувшие выходные стала настоящим подарком для дачников. Низкое солнышко красиво освещает пожелтевшие растения и неброские осенние цветы.



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Владельцы фазенд потихоньку завершают сбор урожая. У нас на участке порадовало дерево молодого грецкого ореха, впервые давшее урожай. С куста айвы собрали больше ведра полезных для здоровья плодов. В теплице до сих пор плодоносят несколько кустов томатов.



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В качестве эксперимента в этом году посадили на своём участке рядом с арбузами мелотрию. Её ещё называют: мини огурчик, африканский огурец, мини арбузик. Вот, что можно прочитать про это интересное растение в интернете. Мелотрия произрастает в экваториальной Африке, растение многолетнее. В средней полосе её стали культивировать из-за съедобных плодов и корнеплодов. На дачных участках высаживают однолетнее растение, оно известно как мелотрия шершавая. Семена можно приобрести в цветочных магазинах. Основное достоинство мелотрии в том, что она богата клетчаткой. Её можно употреблять в разгрузочные дни и при диетах. Огурчик нормализует работу кишечника. Плоды содержать витамин В9, фолиевую кислоту. Она служит для поддержания иммунитета, повышает эластичность стенок кровеносных сосудов.

Посадить её можно в грядку или в местечке, которое создано для отдыха. Её плоды и корнеплоды используют в пищу, а длинные лианы дадут тень в беседке. Стебли мелотрии шершавой имеют длину более 3 м. Листья небольшие, похожи на листья огурца: зелёные, треугольные, остроконечные. Они не такие шершавые и колючие, как огуречные. На лиане их располагается много. Цветки мелотрии жёлтые. Они раздельнополые. Одиночные цветки — это женские. Пучки из двух цветков — это мужские соцветия. Яркая окраска цветков растения привлекает пчёл. Африканская лиана имеет небольшие плоды. Собирают их, когда они достигают 2 см. По форме плоды похожи на огурец, а по окраске на арбуз: светло- и- тёмно-зелёная, полосатая оболочка. По вкусу плоды тоже идентичны огурцу, только кожура более жёсткая и имеет кисловатый привкус. Оболочка шершавая, но не колючая, как у огурца. С одного куста можно собрать до 5 кг плодов. Корнеплоды похожи на батат. Выглядят они как длинный красный редис.

Вкус корнеплодов и редиски похожи. Хранить их нельзя, потому что они быстро вянут и становятся мягкими. В пищу употребляют сразу после выкапывания. С одного куста можно собрать до 1,5 кг корнеплодов.

Снял пробу с наших мини-арбузиков. При обилии внутри семян по вкусу мне напомнили неспелый крыжовник. Жена планирует полосатые огурчики добавлять для красоты в различные маринады, будут настоящим украшением стола. Пока не прочитали в интернете про съедобные «корешки» то продегустировать их не догадались.