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В Барановичском районе при пожаре погиб хозяин дома и его гость

09.10.2018 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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08.10.2018 г., 05-29. В д. Деревная Барановичского района на ул. Зеленой произошел пожар в деревянной летней кухне, принадлежавшей пенсионеру 1941 г.р.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59539.php

В Барановичском районе при пожаре погиб хозяин дома и его гость

Огнем уничтожена летняя кухня. В огне погибли хозяин и находившийся в гостях пенсионер 1952 г.р.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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08.10.2018 г., 05-29. В д. Деревная Барановичского района на ул. Зеленой произошел пожар в деревянной летней кухне, принадлежавшей пенсионеру 1941 г.р. Огнем уничтожена...
 
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