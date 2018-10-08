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В Барановичском районе при пожаре погиб хозяин дома и его гость
09.10.2018 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
08.10.2018 г., 05-29. В д. Деревная Барановичского района на ул. Зеленой произошел
Огнем уничтожена летняя кухня. В огне погибли хозяин и находившийся в гостях пенсионер 1952 г.р.
Причина пожара устанавливается.
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08.10.2018 г., 05-29. В д. Деревная Барановичского района на ул. Зеленой произошел пожар в деревянной летней кухне, принадлежавшей пенсионеру 1941 г.р. Огнем уничтожена...
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