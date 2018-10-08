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В Бресте суд оштрафовал еще двух противников строительства завода АКБ
09.10.2018 11:42 — Разное | Виртуальный Брест
8 октября в суде Ленинского района Бреста вынесены постановления по административным делам противников строительства аккумуляторного завода Андрея Остапчука и Татьяны Фесиковой.
Как сообщил
«Фесикову обвинили в том, что она 30 сентября на площади Ленина в Бресте, где по воскресеньям с февраля собираются противники строительства аккумуляторного завода, наклеивала на одежду пришедших туда людей наклейки «Стоп завод АКБ. Брест против экологической катастрофы!». Андрей Остапчук обвинен в том, что демонстрировал такую наклейку на своей одежде, — дополнил правозащитник. — С протоколами они не согласились и своей вины не признали».
По словам Кисляка, 8 октября в этом же суде начали рассматривать дело по ч. 1 ст. 23.34 КоАП в отношении Юлии Зубик. Из протокола о правонарушении следует, что она 30 сентября на площади Ленина демонстрировала наклейку «Стоп завод АКБ...» на своей одежде. Зубик подала жалобу о том, что в милиции на нее оказывали давление, принуждая дать показания. Судья объявил перерыв в процессе до 10 октября.
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8 октября в суде Ленинского района Бреста вынесены постановления по административным делам противников строительства аккумуляторного завода Андрея Остапчука и...
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