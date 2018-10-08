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В режиме «протапливания» на Городокщине
09.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Решением № 1 от 27 сентября 2018 г. областной группой по оптимизации режимов теплоснабжения, распоряжением райисполкома № 238р с 3 октября согласовано начало отопительного периода 2018-2019 г. П.2 решения предусмотрено: при повышении среднесуточной температуры наружного воздуха переводить теплоисточники в режим «протапливания» вплоть до их полного отключения.
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Решением № 1 от 27 сентября 2018 г. областной группой по оптимизации режимов теплоснабжения, распоряжением райисполкома № 238р с 3 октября согласовано начало...
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