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Изменения в административно-территориальном устройстве Городокского района
09.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Во исполнение решения Витебского областного Совета депутатов от 13 сентября 2018 г. № 47 «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Городокского района Витебской области» и на основании решения Городокского районного Совета депутатов от 5 октября 2018 г. № 33 «О мерах по выполнению решения Витебского областного Совета депутатов от 13 сентября 2018 г. № 47 «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Городокского района Витебской области» Руднянский сельский Совет депутатов и Руднянский сельский исполнительный комитет будут упразднены 21 декабря 2018 г.
Уведомляем кредиторов Руднянского сельского Совета депутатов и Руднянского сельского исполнительного комитета о начале процесса ликвидации.
В течение двух месяцев с момента опубликования данного извещения в районной газете «Гарадоцкi веснiк» кредиторы имеют право предъявлять в ликвидационную комиссию (211573, г. Городок, ул. Пролетарская, 2, каб. 304, тел. 4-14-46) требования к указанным юридическим лицам (при их наличии) для завершения расчетов в установленном законодательством порядке.
Ликвидационная комиссия.
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Во исполнение решения Витебского областного Совета депутатов от 13 сентября 2018 г. № 47 «О некоторых вопросах административно-территориального устройства...
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