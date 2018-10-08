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На Городокщине отметили Всемирный День почты

09.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Газеты и письма в любую погоду несут в наши дома люди, которые отмечают сегодня свой профессиональный праздник, — почтальоны. Благодаря им адресата находят почтовые отправления и печатные средства массовой информации, которые, несмотря на повсеместное внедрение современных технологий, продолжают занимать важное место в жизни людей разного возраста.

Профессии почтальона не обучат ни в одном учебном заведении Беларуси, азы профессии приходится постигать на рабочем месте под руководством более опытных коллег. Надолго задерживается здесь только тот, кто по-настоящему любит свою работу и людей, тот, кто идет к клиентам с открытым сердцем и стремлением помочь.

На Городокщине отметили Всемирный День почты

  На снимке: бригадир Н. Петречкив, почтальоны С. Мардашова, А. Бобкова, Т. Голозубец, И.  Кирноз, А. Модина.

Любовь ШЛЕЙКО.

Подробнее читайте в №77  от  09.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
 
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Газеты и письма в любую погоду несут в наши дома люди, которые отмечают сегодня свой профессиональный праздник, — почтальоны. Благодаря им адресата находят...
 
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