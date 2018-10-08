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В Беларуси трем семьям отказали в семейном капитале. В Минтруда пояснили, почему это произошло

09.10.2018 11:28 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси на начало октября открыли 59 тысяч депозитных счетов на семейный капитал. Их общая сумма составила 590 миллионов долларов. сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков на пресс-конференции по охране материнства и детства в Беларуси. При этом трем семьям, которые обратились за семейным капиталом, отказали в его назначении.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам Валерия Ковалькова, семей, которые бы уже воспользовались семейным капиталом, в стране пока нет, «программа реализуется только с 2015 года».

Напомним, досрочно воспользоваться семейным капиталом можно независимо от периода времени, прошедшего с даты его назначения, на получение членом семьи платных медуслуг, которые оказывают организации здравоохранения, в порядке и по перечню, определяемым Минздравом.

Однако есть три семьи, которым отказали в назначении семейного капитала.

— Обратившиеся граждане не имели на него права, — уточнила Вера Лабкович, начальник отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и соцзащиты. — Они не являлись гражданами Беларуси, и один случай, когда в семье не воспитывалось трое несовершеннолетних детей.

Размер семейного капитала в Беларуси увеличивать не планируется, заявил в начале 2017 года заместитель премьер-министра Василий Жарко. Ставка по депозитам семейного капитала в 2018 году составляет 2,10697% годовых.

Напомним, общественные организации предлагают назначать семейный капитал при рождении второго ребенка.

Семейный капитал ввели в Беларуси с 1 января 2015 года. При появлении третьего и последующих детей семье переводится 10 тысяч долларов на специальный счет. Воспользоваться этими деньгами можно только тогда, когда ребенку, на которого они начислены, исполнится 18 лет. Средства можно использовать для улучшения жилищных условий, получения образования, лечения и в других целях.

Семейный капитал не выдается на руки, а хранится в течение 18 лет на специальном депозите в Беларусбанке. Проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин, и они привязаны к ставке LIBOR.

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В Беларуси на начало октября открыли 59 тысяч депозитных счетов на семейный капитал.
 
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