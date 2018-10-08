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Стены ледяные, на окнах плесень. В Калинковичах разваливается многоквартирный жилой дом

09.10.2018 11:27 — Разное | Tut.by  
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2011 год для жителей этого нового кооперативного дома в Калинковичах стал счастливым. Они въехали в собственное жилье. Но уже через несколько лет наступило разочарование. Почему — рассказывает телеканал «Белсат».


«Зимой у нас дубак такой, что 16 градусов только. У нас многодетная семья, у нас четверо детей, и каждый год мы вкладываем деньги не в своих детей, там, обувь купить, куртки, а в ремонты!», — говорит жительница дома по улице Загородной, 26.

Жилье в эксплуатации семь лет, но уже сейчас разваливается на глазах.


Щели тянутся через два этажа, на стенах растет и процветает плесень.

«Окна у нас черные от плесени каждый год, намерзает вот такой лед. И до такой степени ледяные стены, что к ним прикоснуться — как руку засунуть в холодильник», — продолжает женщина.


Жители приглашают журналистов в подвал и квартиры, чтобы показать, почему так часто болеют их дети.

«Вот та стена вообще упала, — продолжает другой житель. — Я в окно смотрел, за нее взялся, она ходуном ходила. Я ее сам ремонтировал».

Во время многочисленных ремонтов, которые жители делали за собственные средства, обнаружились недостатки строительства. Между блоками — большие пустоты, в стенах — строительный мусор, а кирпич можно легко вытащить руками.

В УКСе Калинковичей журналистам пообещали, что протокол обследования дома на Загородной, 26 будет составлен в течение месяца.

 
 
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2011 год для жителей этого нового кооперативного дома в Калинковичах стал счастливым. Они въехали в собственное жилье. Но уже через несколько лет наступило...
 
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