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В Беларуси блокировать сайты сможет кто угодно и даже без объяснения причин

09.10.2018 11:16 — Разное | Партизан  
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Помимо уже известного «Списка ограниченного доступа», который формируют Мининформ и Госинспекция по электросвязи, появился интересный пункт.

В Беларуси блокировать сайты сможет кто угодно и даже без объяснения причин
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, Министерство связи и информатизации Республики Беларусь и Министерство информации Республики Беларусь постановлением от 3 октября 2018 года № 8/10/6 утвердили Положение о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу. Документ опубликован на портале Национального центра правовой информации.

Положением устанавливается порядок ограничения поставщиками интернет-услуг доступа к интернет-ресурсу на основании:

- списка ограниченного доступа — организациям (за исключением Министерства информации, Министерства связи и информатизации, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов Комитета государственного контроля, налоговых органов, судов, Государственной инспекции Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации (далее — Государственная инспекция), иных государственных органов и организаций, определяемых Министерством информации), физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, на безвозмездной основе;

- договора об оказании услуг по ограничению доступа к информации, распространяемой посредством интернет-ресурсов, заключенного между пользователем интернет-услуг и поставщиком интернет-услуг.

Именно второй пункт является самым интересным, так как узаконивает практику ограничения в ряде учреждений доступа к сайтам, которые ничего не нарушили и не заблокированы никаким решением, но по разным причинам неудобны или неугодны.

Практика такая не нова. В ряде госучреждений и вузов уже давно ограничивали доступ к острополитическим оппозиционным ресурсам, не имея для этого никакого законного основания. Теперь все будет по закону, вернее, - «по Положению». Учреждениям достаточно лишь заключить соответствующий договор с поставщиком интернет-услуг, и «Нашу ніву», «Белорусский партизан», TUT.by, сайты оппозиционных партий и общественных организаций сотрудники не увидят.

Впрочем, ничто не помешает читать им эти сайты на своих гаджетах. 

Новым является и пункт 10 положения, который является попыткой заблокировать в Беларуси анонимайзеры. Он, в частности, гласит. «Государственная инспекция при выявлении интернет-ресурсов, средств обеспечения анонимности (прокси-сервера, анонимные сети типа «Tor» и другие), позволяющих пользователям интернет-услуг получать доступ к интернет-ресурсу, идентификатор которого включен в список ограниченного доступа, добавляет писок ограниченного доступа идентификаторы этих интернет-ресурсов, средств обеспечения анонимности».

Владельцев интернет-ресурсов небелорусского сегмента интернет по-прежнему не обязаны даже информировать о включении их сайтов в списки для блокировки. 

Постановление вступает в силу с 1 декабря этого года. 

 
 
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Помимо уже известного «Списка ограниченного доступа», который формируют Мининформ и Госинспекция по электросвязи, появился интересный пункт.
 
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