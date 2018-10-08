Украинский эксперт: Лукашенко может предъявить Украине территориальные претензии

Фокус разбирался, зачем Лукашенко понадобились разговоры о контрабанде оружия из Украины. разбирался, зачем Лукашенко понадобились разговоры о контрабанде оружия из Украины.





8 октября глава Беларуси Александр Лукашенко заявил о большом потоке оружия, идущего через украинскую границу . При этом на встрече с третьим президентом Украины Виктором Ющенко он подчеркнул, что не намерен вмешиваться в ситуацию в украине. . При этом на встрече с третьим президентом Украины Виктором Ющенко он подчеркнул, что не намерен вмешиваться в ситуацию в украине.





"Грубо говоря, это не наше дело, если нас не просят. Хотя, честно скажу, влияние событий в Украине на нас очень велико. Нас беспокоит приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия", – приводит слова Лукашенко его пресс-служба.





О якобы существующих незаконных поставках оружия из Украины Лукашенко говорил в феврале и сентябре. Государственная пограничная служба (ГПС) заверяет Фокус, что фактов незаконного перемещения оружия на границе с Беларусью не зафиксировано. Кроме того, от белорусских коллег не поступило ни единого замечания по этому поводу.





недавно закончилась совместная операция "Рубеж-2018", все ее результаты указаны в подписанных двухсторонних протоколах. Фактов увеличения попыток провоза оружия не зафиксировано ", – заявил Фокусу помощник председателя ГПС Олег Слободян. "Мы тесно сотрудничаем с пограничной службой Республики Беларусь, мы не фиксируем увеличения или критической концентрации оружия в приграничной зоне. Более того,", – заявил Фокусу помощник председателя ГПС Олег Слободян.





Ранее председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщал, что украинские пограничники сейчас более плотно располагаются вдоль украинско-белорусской границы – через каждые 20 км, а не через 100 км, как раньше.





С начала октября Лукашенко успел сделать ряд громких заявлений. Лукашенко сказал, что сотрудничество в области безопасности с Российской Федерацией не дает 100% гарантии, и "оно не навсегда". Он напомнил, что Беларусь создала собственный оперативно-тактический ракетный комплекс и если "кому-то захочется повоевать, он получит ракету в окно".





Истоки воинственной риторики Лукашенко следует искать в поведении Кремля





Лукашенко утверждает, что группы сил специальных операций должны быть готовы воевать на своей территории. Но при этом обязательно нанесут удар по той территории, с которой последует нападение на Беларусь. Кроме того,Но при этом обязательно нанесут удар по той территории, с которой последует нападение на Беларусь.





А в случае войны пообещал вооружить все население страны за исключением детей. "Семь миллионов человек – семь миллионов оружия, чтобы они могли защищаться. Но для этого нужно иметь свое", – заявил Лукашенко.





Истоки воинственной риторики Лукашенко следует искать в поведении Кремля. В конце лета текущего года был запущен фейк о том, что у Лукашенко возникли серьезные проблемы со здоровьем.





Это совпало по времени с назначением нового посла РФ в Беларуси, им стал Михаил Бабич – кадровый военный, окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, служил в ВДВ и войсках КГБ. Бабича называют возможным преемником кремлевского "куратора Донбасса" Владислава Суркова.





Старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц говорит, что есть все основания полагать, что Кремль готовит смену президента Беларуси в скором времени. Этим объясняются резкие заявления Лукашенко.





"Мы помним, что между Беларусью и Россией нет границы в рамках их "союзного государства". Поэтому "зеленые человечки" в любое время беспрепятственно могут появиться в любом месте. Заявляя про якобы потоки украинского оружия, Лукашенко пытается возобновить пограничные посты на границе с Россией, под предлогом своих обязательств по контролю контрабанды. В Беларуси скоро выборы президента, назначен посол Бабич, многое указывает на то, что Кремль готовится менять Лукашенко", – объясняет Фокусу Каракуц.





Напомним, что Договор о создании "союзного государства" между РФ и Беларусью подписан в 1999 году, а в 2000-м – ратифицирован парламентами обоих государств. Единое "союзное государство" должно было получить единый парламент, кабинет министров и другие органы верховной власти, свою символику (флаг, герб, гимн), валюту.





Следующие выборы президента Беларуси должны пройти не позднее 30 августа 2020 года.





В августе Лукашенко сменил премьер-министра, его заместителей и ряд профильных министров. Причем все кадровые ротации были проведены в течение двух выходных дней.





Примечательно, что уволенный премьер Андрей Кобяков занимал пост с 2014 года, а до этого в 2012 году был главой администрации Лукашенко, годом ранее – послом Республики Беларусь в Российской Федерации.





Существует серьезная угроза, что в скором времени Беларусь может предъявить территориальные претензии Украине





Бывший директор департамента Службы внешней разведки Василий Богдан считает, что Лукашенко увидел опасность, исходящую из политического окружения, и поэтому прибегнул к ротации. По его словам, заявления Лукашенко о потоках оружия из Украины и угрозах со стороны РФ призваны подготовить население его страны к увеличению расходов на оборону.





"В контексте того, что РФ увеличивает оборонный и наступательный потенциал, Лукашенко лукавит перед Путиным, чтобы сохранить свою власть. Официальный Минск идет в фарватере российской политики, увеличение расходов на оборону тут же скажется на социальных расходах, что приведет к ухудшению качества жизни белорусов", – говорит Богдан.





По его словам, существует серьезная угроза, что в скором времени Беларусь может предъявить территориальные претензии Украине.





"Напомню, в следующем году в Украине две избирательные кампании. Наши соседи всегда думают, что в этот период власть ослабевает. Не стоит сбрасывать со счетов заявление Лукашенко о силах спецопераций, которые могут действовать не только на своей территории", – говорит эксперт.





К слову, в августе 2018 года на встрече президентов Беларуси и РФ в Сочи обсуждался вопрос дальнейшей интеграции в рамках "союзного государства".





В частности, речь идет о расширении возможностей спецпредставителя, вхождении российского капитала в ряд белорусских предприятий, размещении военных объектов. В ответ на это Минск уже провел военные учения вблизи границы с Россией.