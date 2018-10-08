Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт (на фото) официально подтвердила, что российского бойца Хабиба Нурмагомедова не лишат пояса и звания чемпиона, несмотря на беспорядки, в которых он участвовал.













Уайт рассказал, что гонорар за бой Нурмагомедов не получил еще, он заморожен, и, возможно, что его полностью удержат в качестве компенсации за беспорядки. То, что он не получит всю призовую сумму уже решено точно.





Как передают TMZ, в UFC допускают, что также может быть принято решение о дисквалификации на бои на территории Соединенных Штатов Америки. Возможно ограничение на срок до полугода, также организация не будет его бои проводить и в других странах.