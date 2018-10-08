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Нурмагомедову оставят звание чемпиона и пояс
Президент UFC рассказал, что бойца не лишат титула, но могут удержать его гонорар.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт (на фото) официально подтвердила, что российского бойца Хабиба Нурмагомедова не лишат пояса и звания чемпиона, несмотря на беспорядки, в которых он участвовал.
Уайт рассказал, что гонорар за бой Нурмагомедов не получил еще, он заморожен, и, возможно, что его полностью удержат в качестве компенсации за беспорядки. То, что он не получит всю призовую сумму уже решено точно.
Как передают TMZ, в UFC допускают, что также может быть принято решение о дисквалификации на бои на территории Соединенных Штатов Америки. Возможно ограничение на срок до полугода, также организация не будет его бои проводить и в других странах.
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Президент UFC рассказал, что бойца не лишат титула, но могут удержать его гонорар.
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