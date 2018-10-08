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Библию перевели на тысячный по счету язык
Агентство переводов Библии Wycliffe Bible Translators перевело Библию (в частности, Новый Завет) на язык народности келико в Южном Судане (Африка), что стало переводом Священного Писания на тысячный по счету язык мира.
Об этом в понедельник, 8 октября сообщило The Christian Post.
"Церемония освящения Нового Завета на языке келико прошла в лагере беженцев Биди-Биди, втором по величине лагере беженцев мира, где сегодня проживает более четверти миллиона человек", — рассказал директор американского отделения Wycliffe USA Расс Херсман.
По его словам, перевод был сделан для глубоко верующих, но, к сожалению, неимущих и обездоленных людей. Уточняется, что над переводом трудились десятки человек.
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Агентство переводов Библии Wycliffe Bible Translators перевело Библию (в частности, Новый Завет) на язык народности келико в Южном Судане (Африка), что стало переводом...
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