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Библию перевели на тысячный по счету язык

09.10.2018 11:04 — Разное | Партизан  
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Агентство переводов Библии Wycliffe Bible Translators перевело Библию (в частности, Новый Завет) на язык народности келико в Южном Судане (Африка), что стало переводом Священного Писания на тысячный по счету язык мира.

Об этом в понедельник, 8 октября сообщило The Christian Post. 

"Церемония освящения Нового Завета на языке келико прошла в лагере беженцев Биди-Биди, втором по величине лагере беженцев мира, где сегодня проживает более четверти миллиона человек", — рассказал директор американского отделения Wycliffe USA Расс Херсман. 

По его словам, перевод был сделан для глубоко верующих, но, к сожалению, неимущих и обездоленных людей. Уточняется, что над переводом трудились десятки человек. 



 
 
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Агентство переводов Библии Wycliffe Bible Translators перевело Библию (в частности, Новый Завет) на язык народности келико в Южном Судане (Африка), что стало переводом...
 
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