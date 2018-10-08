Библию перевели на тысячный по счету язык

Об этом в понедельник, 8 октября сообщило The Christian Post.





"Церемония освящения Нового Завета на языке келико прошла в лагере беженцев Биди-Биди, втором по величине лагере беженцев мира, где сегодня проживает более четверти миллиона человек", — рассказал директор американского отделения Wycliffe USA Расс Херсман.





По его словам, перевод был сделан для глубоко верующих, но, к сожалению, неимущих и обездоленных людей. Уточняется, что над переводом трудились десятки человек.







