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Гомельские таможенники обнаружили в поезде "бесхозную" картину Саврасова
Сотрудники Гомельской таможни в пункте таможенного оформления «Терюха» нашли две старинные картины.
Во время таможенного осмотра поезда Киев—Санкт-Петербург за холодильником в служебном купе проводника таможенники обнаружили пакет с написанными маслом картинами в бумажной и полиэтиленовой упаковке. Надпись на одной из картин свидетельствовала о том, что она может быть подлинником произведения Саврасова.
Согласно заключению эксперта таможенной лаборатории, установлено, что одна из живописных работ с изображением панорамного пейзажа с видом на берег реки принадлежит кисти выдающегося русского пейзажиста XIX века Алексея Саврасова. Ее рыночная стоимость составляет около $40 тыс.
Автор второй картины, написанной в 1924 году, – русский художник Виктор Зарубин. Оба произведения искусства относятся к категории культурных ценностей. Гомельская таможня проводит проверку по данному факту.
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Сотрудники Гомельской таможни в пункте таможенного оформления «Терюха» нашли две старинные картины.
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