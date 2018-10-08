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Взрывы на военном складе под Черниговом: СБУ не исключает диверсию

09.10.2018 10:50 — Разное | Партизан  
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Служба безопасности Украины проверяет несколько версий причин взрывов боеприпасов на арсенале в Черниговской области.

Служба безопасности Украины рассматривает версию диверсии в связи со взрывами на арсенале в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

"Правоохранители проверяют несколько версий, в частности Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии", – сообщили в пресс-центре. 

В ночь на 9 октября в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области начали взрываться боеприпасы на территории 6-го арсенала Министерства обороны Украины. По состоянию на семь утра каждую секунду происходило два-три взрыва. 


Над зоной пожара закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено. 

Военная прокуратура Центрального региона Украины открыла уголовное производство по ч.3 ст.425 (небрежное отношение должностного лица-военнослужащего к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, проявленное в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса Украины. 

По данным Черниговской областной госадминистрации, по состоянию на 8.00 63 человека из Ични обратились в больницу с плохим самочувствием из-за взрывов на арсенале. 

 
 
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Служба безопасности Украины проверяет несколько версий причин взрывов боеприпасов на арсенале в Черниговской области.
 
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