Взрывы на военном складе под Черниговом: СБУ не исключает диверсию

Служба безопасности Украины рассматривает версию диверсии в связи со взрывами на арсенале в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.





"Правоохранители проверяют несколько версий, в частности Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии", – сообщили в пресс-центре.





В ночь на 9 октября в районе поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области начали взрываться боеприпасы на территории 6-го арсенала Министерства обороны Украины. По состоянию на семь утра каждую секунду происходило два-три взрыва.









Над зоной пожара закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.





Военная прокуратура Центрального региона Украины открыла уголовное производство по ч.3 ст.425 (небрежное отношение должностного лица-военнослужащего к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, проявленное в условиях особого периода, кроме военного положения) Уголовного кодекса Украины.





По данным Черниговской областной госадминистрации, по состоянию на 8.00 63 человека из Ични обратились в больницу с плохим самочувствием из-за взрывов на арсенале.