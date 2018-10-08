ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Дискотеки вел в поселке". Что известно о "Петрове"-Мишкине - втором отравителе Скрипалей

09.10.2018 10:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Издания Bellingcat и The Insider утверждают, что Мишкин - настоящая фамилия человека, посещавшего весной этого года Великобританию под именем Александр Петров.

"Дискотеки вел в поселке". Что известно о "Петрове"-Мишкине - втором отравителе Скрипалей
По данным Bellingcat, настоящая фамилия Александра Петрова - Мишкин
1 из 4
Здание на улице Академика Лебедева, 12 находится прямо напротив общежития Военной-медицинской академии им. Кирова. Петров-Мишкин мог жить здесь в конце 2000-х годов

Британская полиция отказалась подтвердить эту информацию, но и опровергать ее не стала. Би-би-си узнала подробности биографии Александра Мишкина, которого международная группа-журналистов-расследователей считает офицером главного управления генштаба министерства обороны РФ (бывшее ГРУ) и подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Александр Мишкин хорошо учился в школе и был сельским диджеем в родной Лойге. Его родители не имели отношения к военной службе - отец занимался лесной промышленностью.

Би-би-си удалось пообщаться с уроженцем Лойги Денисом Красновым, который учился с Мишкиным в одной школе. Он узнал Мишкина и на фотографиях с его паспорта, которые ранее опубликовали издания Bellingcat и The Insider, и на фотографии с британской визы Петрова, опубликованной ранее властями Великобритании.

Слышала про жителя Лойги Александра Мишкина и другая его землячка по имени Марина Чобану. Впрочем, она не смогла опознать его по фотографии, сославшись на то, что давно уехала из поселка.

"Я училась с ним в десятом классе, но уехала, не закончив [Лойгинскую школу]", - сказала Би-би-си Вероника Ротару-Балтэ о Мишкине. 

Еще один житель Лойги Николай Тулинов также сказал Би-Би-си, что узнал Мишкина на фотографии Петрова и что тот жил в Лойге.

"Учился на хорошо, любил техно"

"Он постарше на два класса был, - рассказал Би-би-си Денис Краснов. - Ну не совсем близко общались, жили мы на противоположных сторонах поселка, просто в то время хорошо знали друг друга. Но компании разные были у нас с ним", - вспомнил Краснов. 

В школе Александр Мишкин учился хорошо, "на четыре и пять", но окончил ее без медали.

О том, что Мишкин родился в 1979 году в поселке Лойга под Архангельском, сообщили Bellingcat и The Insider. Би-би-си удалось подтвердить эту информацию от источника, изучившего несколько российских баз данных.

Лойга - маленький населенный пункт в Устьянском районе региона. Ближайший крупный город - Котлас - в 110 километрах. Шоссейных дорог с твердым покрытием в поселке нет, а добраться до Лойги можно только по узкоколейной железной дороге или по автомобильным зимникам в холодное время года.

Со времен, когда Мишкин и Краснов учились в школе, число жителей и так небольшой Лойги сократилось еще сильнее. "В наше время население было где-то 3500-3700 человек, сейчас вроде около 900", - сказал Краснов.

Будучи школьником Мишкин, по воспоминаниям Краснова, увлекался игровыми приставками и музыкой. "В то время приставки игровые были, Sega и тому подобные [ими и увлекался]. Дискотеки вел в поселке. Больше на западную [музыку] уклон был у него. Mo-Do [итальянский ди-джей], E-Type [шведский поп-музыкант], короче, техно", - говорит Краснов.

По его словам, Мишкин сам немного играл на гитаре, но "не публично".
#1#
Родители-предприниматели

Мишкин, по рассказу его земляка, жил в Лойге с родителями и младшей сестрой Марией. "Мама у него не помню, где работала, а отец у него в конторе в леспромхозе работал", - пояснил Краснов. В конце девяностых родители Мишкина переехали из Лойги в Ломоватку в Вологодской области и забрали с собой его сестру, рассказал Краснов. Александр же остался в Лойге с бабушкой, потому что заканчивал школу.

Би-би-си выяснила, что родители Мишкина - Евгений и Татьяна Мишкины - зарегистрировали брак в 1978 году в Лойге, но в середине 1990-х действительно переехали в поселок Ломоватка. 

Отец Мишкина работал в местных лесозаготовительных предприятиях, в частности, одно время он был директором "Ломоватского леспромхоза" и владел небольшими долями в компаниях "Вологдалес" и "Древэкспокт" (данные "СПАРК-Интерфакс"). В июле ему исполнилось 63 года.

В книге "Лесной комплекс Вологодской области" можно найти фото Мишкина-старшего вместе с бригадой лесорубов. Там он подписан (возможно, ошибочно) директором ООО "Ломоватка-лес".

В местном предприятии "Ломоватка-лес" работала и мать Мишкина (как минимум, до 2007 года), которая до сих пор владеет их ломоватской квартирой (данные Росреестра). Сейчас ей 59 лет. На звонки Би-би-си она не ответила.

В середине 2000-х годов отец и сын Мишкины также купили квартиру в Мурманске, но через несколько лет продали ее.

Исходя из страницы его матери в "Одноклассниках", не исключено, что у Александра Мишкина может быть дочь.

"Вроде в Москве живет"

"Он после 11-го класса в военное поступил, только не знаю где, ну а потом пошел по специальности. Лет как 15 я его уже не видел, он вроде в Москве живет", - рассказал Краснов.

Как выяснила Би-би-си, по состоянию на 2007 год Мишкин был зарегистрирован в доме 12 на улице Академика Лебедева в Петербурге. По данным Google, это здание рядом с Военно-медицинской академией (ВМА).

ВМА - основной российский центр профессиональной подготовки военных врачей. В академии шесть факультетов подготовки военнослужащих и один факультет подготовки и усовершенствования гражданских врачей. Среди шести военных есть факультет подготовки врачей для военно-морского флота.

Bellingcat сообщал, что Петров-Мишкин окончил одну из "элитных военных медицинских академий", где выучился на военного врача для российского военно-морского флота.

На сайте минобороны говорится, что курсантов факультета подготовки врачей для ВМФ или "четвертого факультета", среди прочего, учат обеспечению радиационной безопасности на береговых объектах и кораблях с атомными энергетическими установками, знакомят с медицинскими аспектами ликвидации последствий радиационных аварий на различных объектах ВМФ.

Уже в первой половине 2010-х Мишкин сменил адрес регистрации на здание на Хорошевском шоссе в Москве, где располагается штаб-квартира главного управления генштаба России (бывшее ГРУ). Bellingcat со ссылкой на собственные источники сообщил, что Мишкин переехал в Москву не позднее 2010 года.

Учитывая, что обучение лечебному делу в ВМА длится шесть лет, Мишкин мог поступить в академию еще в 2001 году или позднее. "Фонтанка" в свою очередь выяснила, что Мишкин после школы до 2001 года служил срочником в военной разведке в Мурманской области. После армии он перебрался в Санкт-Петербург и поступил в ВМА, где на него якобы и обратили внимание представители главного управления генштаба.

Еще один герой?

Краснов также утверждает, что около 10 лет назад Мишкин "получил героя России": "Просто тогда много кто говорил про это". Би-би-си не располагает официальным подтверждением этой информации, на портале правовой информации указа президента о награждении Александра Мишкина найти не удалось.

Ранее выяснилось, что звание Героя России получил Анатолий Чепига, который предположительно ездил в Солсбери под именем Руслана Боширова. Имя Чепиги выбито на стеле у памятника Рокоссовскому среди других выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, удостоенных звания Героев России.

В заявке на получение нового паспорта (на фамилию Петров) Мишкин указал адрес в московском районе Чертаново, выяснила Би-би-си. Но, по данным Росреестра, по этому адресу жил совершенно другой Петров. Тем не менее нынешняя владелица квартиры в течение нескольких лет получала штрафы за нарушение правил дорожного движения на имя Александра Петрова.

Bellingcat и The Insider утверждают, что Мишкин участвовал в спецоперациях в Украине, в Приднестровье и в Западной Европе.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Издания Bellingcat и The Insider утверждают, что Мишкин - настоящая фамилия человека, посещавшего весной этого года Великобританию под именем Александр Петров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Возле Комаровки велосипедистам разрешат ездить по дороге, а во дворах будут строить велогаражи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика