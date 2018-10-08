"Хрусталь" Дарьи Жук вошел в лонг-лист "Оскара" за "Лучший иностранный фильм"

В список также попали фильмы «Донбасс» украинского режиссера белорусского происхождения Сергея Лозницы и «Собибор» россиянина Константина Хабенского.





Шорт-лист из пяти-шести номинантов будет объявлен 22 января. Вручение «Оскара» — 24 февраля.





Действие картины «Хрусталь» происходит в 90-е годы в Беларуси. Девушка-диджей мечтает уехать в Америку, но допускает ошибку в заявлении на визу. Теперь она вынуждена провести неделю в небольшом заводском городке, чтобы не лишиться шанса на исполнение своей «американской мечты».













В фильме показана панорама жизни 90-х: молодежные подпольные рейвы, стихийные рынки, мечты молодых людей об эмиграции и жизнь застывшей во времени провинции.



