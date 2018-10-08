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"Хрусталь" Дарьи Жук вошел в лонг-лист "Оскара" за "Лучший иностранный фильм"

09.10.2018 10:22 — Разное | Партизан  
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В лонг-лист премии «Оскар» в номинации за лучший иностранный фильм вошли 87 картин, в том числе «Хрусталь» белоруски Дарьи Жук, сообщается на сайте премии.

В список также попали фильмы «Донбасс» украинского режиссера белорусского происхождения Сергея Лозницы и «Собибор» россиянина Константина Хабенского.

Шорт-лист из пяти-шести номинантов будет объявлен 22 января. Вручение «Оскара» — 24 февраля.

Действие картины «Хрусталь» происходит в 90-е годы в Беларуси. Девушка-диджей мечтает уехать в Америку, но допускает ошибку в заявлении на визу. Теперь она вынуждена провести неделю в небольшом заводском городке, чтобы не лишиться шанса на исполнение своей «американской мечты». 



В фильме показана панорама жизни 90-х: молодежные подпольные рейвы, стихийные рынки, мечты молодых людей об эмиграции и жизнь застывшей во времени провинции.


 
 
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В лонг-лист премии «Оскар» в номинации за лучший иностранный фильм вошли 87 картин, в том числе «Хрусталь» белоруски Дарьи Жук, сообщается на сайте премии.
 
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