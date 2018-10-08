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Зачем Беларусь разрабатывает стратегию устойчивого развития страны?

09.10.2018 10:12 — Разное | Партизан  
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К числу множества стратегий и перспективных планов развития, которые в настоящее время разрабатываются правительством Беларуси, добавилась еще одна: Национальная стратегия устойчивого развития РБ до 2035 года, которая определяет долгосрочную перспективу страны.

О планах правительства в рамках данной стратегии на днях рассказал министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой на заседании круглого стола «Цели, приоритеты устойчивого развития в контексте национальных интересов». 

Данную стратегию разрабатывают один раз в пять лет на 15-летний период за два с половиной года до начала прогнозируемого периода.

Сейчас в Беларуси действует Национальная стратегия устойчивого развития Беларуси до 2030 года, в которой установлены пять стратегических приоритетов, из которых три относятся к экономике, один к сфере человеческого развития, и один к экологии. 

Значение данного документа, похоже, близко к нулю. Действия правительства, по идее, должны соответствовать установленным в нем целям, однако признаков того, что на эти цели кто-то обращает внимания, не прослеживается.

Как бы то ни было, такой документ существует, и среди развитых экономических стран его принято иметь, хотя и в этих странах он, скорее всего, играет ничуть не большую роль, чем в Беларуси.

В правительстве, как сообщил Дмитрий Крутой, собираются изменить статус новой Стратегии, правда, он не описал каким образом, отметив только то, что это должен быть прикладной документ. Министр считает, что следует сформировать новую концепцию стратегии устойчивого развития, принимая в учет две основные мировые тенденции: информацию и глобализацию. 

Он также полагает, что надо учитывать то, что правительство планирует увеличивать ВВП не столько за счет крупных промышленных предприятий, сколько за счет развития сферы услуг, а также малого и среднего бизнеса.


Предполагается, что в новой Стратегии будет четко определено место Беларуси в новых тенденциях. Кроме того, в документ планируется также встроить 17 Целей устойчивого развития применительно к РБ, которые были установлены на Саммите ООН по Устойчивому развитию, прошедшему 25 сентября 2015 года. 

Эти цели направлены на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, на снижение влияния человека на климат и т. д. В этом, по-видимому, и состоит смысл данного документа: показать, что Беларусь разделяет ценности и цели ООН.

 
 
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К числу множества стратегий и перспективных планов развития, которые в настоящее время разрабатываются правительством Беларуси, добавилась еще одна:...
 
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