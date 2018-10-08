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В Украине начались военные учения с участием стран НАТО

09.10.2018 10:09 — Разное | Партизан  
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В учениях «Чистое небо – 2018» принимают участие около 700 военнослужащих.

Украина открыла серию крупномасштабных военно-воздушных учений с США и семью другими странами НАТО, сообщило министерство обороны Украины.

12-дневные учения «Чистое небо – 2018» проводится на западе Украины. В них принимают участие около 700 военнослужащих, половина из которых представляют страны НАТО: США, Великобританию, Нидерланды, Бельгию, Данию, Эстонию, Польшу и Румынию.

Американские самолеты, включая истребители F-15C Eagle, военно-транспортные самолеты C-130J Super Hercules и беспилотники, будут участвовать в совместных маневрах с примерно 30 украинскими самолетами, сообщило минобороны в понедельник.


Представитель ВВС Украины Юрий Игнат сообщил, что польские, румынские и украинские самолеты будут впервые работать в воздухе вместе для защиты воздушного пространства.

Учения направлены «на укрепление регионального потенциала для защиты суверенитета воздушного пространства и содействия миру и безопасности на основе сотрудничества», заявили в ВВС США.

 
 
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В учениях «Чистое небо – 2018» принимают участие около 700 военнослужащих.
 
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