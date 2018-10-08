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Любой зритель из зала сможет повлиять на сюжет. В Минск снова едет театр теней из Киева

09.10.2018 11:36 — Разное | Tut.by  
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Украинский театр теней Teulis в ноябре снова приедет в белорусскую столицу. Артисты театра презентует экспериментальное шоу «Твоя тень» 24 ноября в КЗ «Минск».


Фото: teulis.show

Театр теней Teulis был основан 10 января 2011 года в Киеве. За время своего существования становился финалистом популярных талант-шоу в Чехии, Словакии, Турции, России, Италии и гастролировал в Финляндии, Швеции, Польше, Чехии, Турции, Японии и ОАЭ.

В своих постановках артисты театра сочетают акробатику, оптические иллюзии, звуковое сопровождение и видеопроекции. Помимо нового материала в шоу «Твоя тень» включат фрагменты из уже известных работ «Повелители теней» и «Вечная история». Впервые Teulis добавит интерактив: любой зритель из зала сможет повлиять на развитие сюжета. Используя живые декорации из теней, артисты попытаются создать необычную историю, которую можно будет понять без слов.

Главные герои шоу «Твоя тень» мечтают снять фильм. На протяжении всей истории они путешествуют по своим воспоминаниям, влюбляются и ссорятся, чтобы потом, объединившись, воплотить свою мечту. Театр теней Teulis постарается доказать, что все фантазии можно претворить в жизнь с помощью теней человеческого тела.

Когда: 24 ноября, 19.00.

Где: КЗ «Минск».

Сколько: 33−58 рублей.

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6 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал юбилейный 85-й розыгрыш: у каждого участника появилась возможность получить один из 85 двойных билетов на «Ледовое шоу-мюзикл: Дракула. История вечной любви», которое пройдет в «Минск-Арене» в канун Хеллоуина — 31 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители как никогда щедрого розыгрыша будут объявлены 12 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Театр Teulis презентует экспериментальное шоу "Твоя тень" 24 ноября в КЗ "Минск".
 
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