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Генсек ОБСЕ отнес Беларусь к «редкой группе стран»

09.10.2018 11:50 — Разное | Ежедневник  
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Генсек ОБСЕ отнес Беларусь к «редкой группе стран»

фото: belta.by

На встрече с Лукашенко Томас Гремингер отметил особую политическую роль Беларуси в условиях усиления разногласий между Западом и Востоком.

В Минске под эгидой ОБСЕ проходит Международная антитеррористическая конференция. На мероприятие прибыл генеральный секретарь  организации Томас Гремингер, который 9 сентября встретился с белорусским президентом.

На встрече Александр Лукашенко высказал поддержку идее придания ОБСЕ большей роли в решении международных проблем. «Это абсолютно созвучно с нашим мнением, нашими оценками роли и места ОБСЕ в современном мире", - заявил белорусский президент.

Лукашенко также подчеркнул важность темы конференции. "Терроризм, киберпреступность, торговля людьми, нелегальная миграция - это все то, что сегодня очень беспокоит страны мира, и особенно страны нашего региона. Они прежде всего страдают от проявлений подобных нечеловеческих действий", - сказал президент.

В свою очередь, Томас Гремингер поблагодарил руководство Беларуси за вклад в работу ОБСЕ, отметив роль страны в качестве площадки для встреч Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

"Беларусь относится к редкой группе стран, которая занимается строительством мостов. И это особенно важно сейчас, когда разногласия между Востоком и Западом только усиливаются", - цитирует БЕЛТА генсека организации. 
 
Теги: Минск
 
 
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На встрече с Лукашенко Томас Гремингер отметил особую политическую роль Беларуси в условиях усиления разногласий между Западом и Востоком.
 
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