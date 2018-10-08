|
СМИ: футболисты сборной России избили белоруса. Он в реанимации
09.10.2018 11:22 — Разное | Ежедневник
фото: чемпионат.com
Скандал вокруг членов сборной России по футболу Кокорина и Мамаева продолжает разгораться. В интернет попало видео избиения спортсменами чиновника в московском кафе, также появилась информация о драке с белорусом.
Инцидент случился 8 октября, когда футболисты завтракали в кофейне. Один из постоянных клиентов сделал замечание шумевшей компании, чем вызвал агрессивную реакцию спортсменов. Мужчину избили прямо в кафе. Пострадавшим оказался крупный чиновник – директор Минпромторга.
Позже появились сообщения о том, что за два часа до происшествия нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили еще одного человека.
Пьяные футболисты, выйдя рано утром из стриптиз-клуба, стали пинать машины на автостоянке. Один из водителей сделал им замечание, после чего его повалили на землю и начали бить ногами по голове.
Пострадавшим оказался Виктор Соловьев – водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, уточняет портал
Жена Павла Мамаева Алана прокомментировала скандал, заявив, что ей стыдно за поведение супруга.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скандал вокруг членов сборной России по футболу Кокорина и Мамаева продолжает разгораться. В интернет попало видео избиения спортсменами чиновника в московском...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)