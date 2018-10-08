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СМИ: футболисты сборной России избили белоруса. Он в реанимации

09.10.2018 11:22 — Разное | Ежедневник  
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СМИ: футболисты сборной России избили белоруса. Он в реанимации

фото: чемпионат.com

Скандал вокруг членов сборной России по футболу Кокорина и Мамаева продолжает разгораться. В интернет попало видео избиения спортсменами чиновника в московском кафе, также появилась информация о драке с белорусом.

Инцидент случился 8 октября, когда футболисты завтракали в кофейне. Один из постоянных клиентов сделал замечание шумевшей компании, чем вызвал агрессивную реакцию спортсменов. Мужчину избили прямо в кафе. Пострадавшим оказался крупный чиновник – директор Минпромторга.

Позже появились сообщения о том, что за два часа до происшествия нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили еще одного человека.  

Пьяные футболисты, выйдя рано утром из стриптиз-клуба, стали пинать машины на автостоянке. Один из водителей сделал им замечание, после чего его повалили на землю и начали бить ногами по голове. 

Пострадавшим оказался Виктор Соловьев – водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, уточняет портал Sports.ru. В результате драки он получил черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

Жена Павла Мамаева Алана прокомментировала скандал, заявив, что ей стыдно за поведение супруга.

 
 
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Скандал вокруг членов сборной России по футболу Кокорина и Мамаева продолжает разгораться. В интернет попало видео избиения спортсменами чиновника в московском...
 
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