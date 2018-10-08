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Появилось первое официальное изображение преемника Skoda Rapid

09.10.2018 11:52 — Разное | Tut.by  
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Не прошло и недели с момента показа Skoda концептуального Vision RS на Парижском автосалоне, как чехи опубликовали первый тизер будущей серийной модели на основе выставочного шоу-кара.


Фото: Skoda

Грядущий и пока безымянный хэтчбек, ранее уже попадавший в объективы шпионских камер, придет на смену лифтбеку Rapid и укороченной «пятидверке» Rapid Spaceback. Что до техники, то пока в Skoda скупы на подробности, отметив только, что будущая новинка станет первой моделью марки, созданной модульной платформе MQB-A0 (у уже известной «тележки» MQB тут заимствованы модуль силового агрегата, рулевой механизм и электрика) — на ней, напомним, созданы новые хэтчбеки Audi A1 и Volkswagen Polo.


Фото: Motor1

По слухам, у новой «пятидверки» Skoda появится «подогретая» RS-версия, созданная по мотивам парижского шоу-кара — причем с гибридной установкой (у концепта это 245-сильная комбинация бензиновой «четверки» 1.5 и электромотора, питаемого от блока батарей емкостью 13 кВтч). Премьерный показ новой Skoda запланирован на Женевский автосалон следующей весной, продажи начнутся ближе к концу 2019 года.

 
 
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Skoda показала первое изображение нового поколения Rapid. Пока это только дизайнерский скетч, но он позволяет понять, как будет выглядеть автомобиль.
 
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