Появилось первое официальное изображение преемника Skoda Rapid

Не прошло и недели с момента показа Skoda концептуального Vision RS на Парижском автосалоне, как чехи опубликовали первый тизер будущей серийной модели на основе выставочного шоу-кара.



Фото: Skoda

Грядущий и пока безымянный хэтчбек, ранее уже попадавший в объективы шпионских камер, придет на смену лифтбеку Rapid и укороченной «пятидверке» Rapid Spaceback. Что до техники, то пока в Skoda скупы на подробности, отметив только, что будущая новинка станет первой моделью марки, созданной модульной платформе MQB-A0 (у уже известной «тележки» MQB тут заимствованы модуль силового агрегата, рулевой механизм и электрика) — на ней, напомним, созданы новые хэтчбеки Audi A1 и Volkswagen Polo.



Фото: Motor1

По слухам, у новой «пятидверки» Skoda появится «подогретая» RS-версия, созданная по мотивам парижского шоу-кара — причем с гибридной установкой (у концепта это 245-сильная комбинация бензиновой «четверки» 1.5 и электромотора, питаемого от блока батарей емкостью 13 кВтч). Премьерный показ новой Skoda запланирован на Женевский автосалон следующей весной, продажи начнутся ближе к концу 2019 года.