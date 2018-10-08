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Потрачено 15 миллионов долларов: в России свернули разработку перспективного разведчика
Минобороны России свернуло разработку самого большого беспилотного летательного аппарата «Альтаир»,
Всего было построено три прототипа дронов, один из которых даже принял участие в летных испытаниях. По сведениям источника «Ведомостей» наработки не пропадут — конструктивный задел будет передан Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА), где сейчас производится русифицированная версия израильского БЛА Searcher под названием «Форпост».
Сворачивание работ над «Альтаиром» говорит о серьезных претензиях заказчика к разработчику — за семь лет беспилотник не был сдан военным, несмотря на новости об успешном продвижении работ по БЛА.
О самом беспилотнике известно немного. Многоцелевой беспилотный комплекс большой дальности и продолжительности полета «Альтаир» способен нести до двух тонн боевой нагрузки. По неподтвержденным данным, дальность его полета может достигать десяти тысяч километров. Для ведения разведки беспилотник оборудовался станция оптической видовой разведки с оптико-электронной системой, а также РЛС с АФАР.
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Сворачивание работ над "Альтаиром" говорит о серьезных претензиях заказчика к разработчику.
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