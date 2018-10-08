Потрачено 15 миллионов долларов: в России свернули разработку перспективного разведчика

Минобороны России свернуло разработку самого большого беспилотного летательного аппарата «Альтаир», сообщает lenta.ru со ссылкой на газету «Ведомости». На создание БЛА российские военные потратили более трех миллиардов рублей (около 15 млн долларов).



Фото: wikipedia.org

Всего было построено три прототипа дронов, один из которых даже принял участие в летных испытаниях. По сведениям источника «Ведомостей» наработки не пропадут — конструктивный задел будет передан Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА), где сейчас производится русифицированная версия израильского БЛА Searcher под названием «Форпост».

Сворачивание работ над «Альтаиром» говорит о серьезных претензиях заказчика к разработчику — за семь лет беспилотник не был сдан военным, несмотря на новости об успешном продвижении работ по БЛА.

О самом беспилотнике известно немного. Многоцелевой беспилотный комплекс большой дальности и продолжительности полета «Альтаир» способен нести до двух тонн боевой нагрузки. По неподтвержденным данным, дальность его полета может достигать десяти тысяч километров. Для ведения разведки беспилотник оборудовался станция оптической видовой разведки с оптико-электронной системой, а также РЛС с АФАР.