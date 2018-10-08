Арина Соболенко одержала победу в первом раунде турнира в Тяньцзине

Арина Соболенко (№ 11 WTA) начала выступление на турнире в китайском Тяньцзине с победы над американкой Софией Кенин (№ 50) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:0.



Арина Соболенко. Фото: twitter.com/WTA

Матч начался для Арины не лучшим образом. В первом же гейме она проиграла на своей подаче. Соболенко уступала 0:2, но, сделав обратный брейк в четвертом гейме, смогла отыграться. Далее соперницы поочередно брали свои подачи, доведя партию до тай-брейка, в котором сильнее была белоруска — 7:6 (7:4).

Во втором сете Арина уступала 1:4, но смогла улучшить ситуацию в девятом гейме, взяв подачу соперницы. Увы, сразу же Кенин снова сделала брейк, выиграв второй сет со счетом 6:4.

Ну, а в третьей партии Соболенко серьезно прибавила, не оставив сопернице ни единого шанса, — 6:0.

Отметим, что Арина сделала в этом поединке десять эйсов.

Во втором раунде Арина сыграет с Мари Линетт (№ 84) из Польши. Этот поединок пройдет в среду.