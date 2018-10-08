В Верхнедвинске на набережной установлен Поклонный Крест

Накануне областного фестиваля тружеников села «Дожинки» в Верхнедвинске установлен Поклонный Крест.

Возведён Крест в честь 1130-летия Крещения Руси и 200-летия Храма Святителя Николая Чудотворца. Это не просто духовный символ, но и эксклюзивная ручная работа, настоящее произведение искусства.

Освящение Поклонного Креста состоялось в день Воздвижения Креста Господня. Несмотря на холод и сильный ветер, на набережной собралось много людей. К верующим обратился Благочинный Верхнедвинского района Валентин Вабищевич. Он рассказал о том, для чего в населенных пунктах принято устанавливать Поклонные Кресты и что вообще символизирует крест в христианстве.



Особенность нового Поклонного Креста заключается в том, что для его изготовления не была использована сварка — он полностью выкован из металла. Это искусная работа себежского кузнеца Владимира Тюрягина, изделия которого высоко ценятся не только в России, но и за её пределами. Кстати, возможность познакомиться с мастером и своими глазами понаблюдать за его работой была у гостей областного праздника «Дожинки-2018»: Владимир проводил мастер-класс на российском подворье. А ещё, как символ дружбы между Верхнедвинском и Себежем, подарил городу памятный знак-указатель, который стал ещё одним украшением набережной.

Отец Валентин выразил благодарность за помощь в установке святыни председателю Верхнедвинского райисполкома Игорю Ивановичу Марковичу, заместителю председателя Сергею Петровичу Валковичу, директору маслосырзавода Петру Петровичу Лавринову, главному инженеру завода Юрию Андреевичу Копытю и меценату Сергею Леонидовичу Юхневичу, который внёс основной вклад в возведение Креста.

И. И. Маркович поздравил всех с праздником и в свою очередь поблагодарил тех, кто поучаствовал в этом общем деле.

— Так сложилось, что судьба Верхнедвинска очень тесно переплетается с Себежем, — заметил Игорь Иванович. — До революции они даже имели один герб. Себеж – это наш город-побратим, наши друзья. Церковь Святителя Николая Чудотворца была построена себежскими купцами. И вот теперь на Набережной стоит Поклонный Крест работы себежского мастера.

Символично и то, что Крест появился именно на берегу Западной Двины – водного пути, много веков связывающего наш город с другими поселениями. Святой Николай Чудотворец, имя которого носит Верхнедвинский православный храм, считается покровителем путешественников и моряков. Подчёркивая значение реки для жителей города, Игорь Иванович рассказал историю появления на Набережной ещё одного памятника.

— Раньше Верхнедвинск был портовым городом, по Западной Двине проходили торговые пути. Поэтому, когда было решено установить памятник реке, мы стали искать именно якорь. Долго думали, какой лучше выбрать, рассматривали разные варианты: и морские, и речные. И неожиданно на одном празднике судьба свела меня с человеком из Шклова, который коллекционирует якоря. Он сказал, что у него есть примерно 300-летний речной якорь, найденный где-то под Верхнедвинском. И подарил его городу! Всё в нашей жизни не случайно.

В завершение церемонии освящения верующие смогли поклониться кресту и совершить Крестный ход по улицам города.

Алёна МОРОЗ.