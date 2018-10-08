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На «Дожинках» чествовали молодых специалистов

09.10.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Верхнедвинск вливается в повседневный ритм и вспоминает яркие моменты областного фестиваля-ярмарки тружеников села  «Дожинки — 2018. 

На «Дожинках» чествовали молодых специалистов

Незабываемым стал финальный праздничный концерт масштабной народно-патриотической акции ФПБ «Мы — вместе!». Она проходит четвёртый год подряд, а этот концерт стал 171-м. Талантливые представители трудовых коллективов — победители конкурса «Новые имена Беларуси» и профессиональные артисты собрали у главной сцены «Дожинок» огромное количество зрителей.

На «Дожинках» чествовали молодых специалистов
Приветствуя собравшихся, председатель районного объединения профсоюзов Юлия Парфёнова отметила, что все вместе мы плодотворно трудились над обновлением города, и вручила активистам организации Благодарственные письма ФПБ и ценные сувениры. За многолетний плодотворный труд и значительный вклад в развитие и укрепление социального партнёрства отмечены директор ОАО «Верхнедвинский райагросервис» С.М. Сковородко и директор ОАО «Антоново-Агро» А.Л. Шатёр. За добросовестную работу в сельскохозяйственной отрасли награждён механизатор СП «Верхнедвинский» П.П. Масловский. Поощрена активная деятельность по охране трудовых и социально-экономических прав и интересов членов профсоюза главного экономиста ОАО «Шайтерово» Е.А. Кураш.

На «Дожинках» чествовали молодых специалистов
Поздравить молодых специалистов вышли корифеи сельскохозяйственной отрасли Люция Казимировна Гресько и Иван Иванович Гринько.
— Молодые люди, которые выбрали своей специальностью работу на земле, достойны уважения, — отметила Л.К. Гресько. – Чтобы получать результат, надо постоянно много трудиться . А молодые специалисты, которые работают на своей малой родине, не могут подвести ни земляков, ни родную землю!
В районе немало юношей и девушек, которые после окончания учёбы достойно продолжают дело своих отцов. Среди них энергичный и инициативный Михаил Михайлов. Свою трудовую деятельность начал ещё во время учёбы в Глубокском лицее, подрабатывал водителем в ОАО «Шайтерово», «Нурово», трактористом в ОАО «Балины». После окончания Городокского аграрно-технического колледжа работает в ОАО «Антоново-Агро» — сначала инженером-механиком, а сейчас главным инженером.

На «Дожинках» чествовали молодых специалистов
После окончания с «красным дипломом» Витебской академии ветеринарной медицины в СП «Дриссенский» пришла Юлия Беспальчик. Она не только отличный специалист, но и прекрасная жена, хозяйка и мать. Константин Казачёнок, окончив в 2013 году Лепельский аграрно-технический колледж, работает главным инженером в СП «Борковичи». Алексей Лапковский начинал трудовой путь в ОАО «Прудинки» инженером-механиком, а после службы в армии вернулся в хозяйство и занял должность начальника отдела технической эксплуатации машин. Евгений Мороз вместе с супругой вернулся в родной район и трудится в СП «Дриссенский» агрономом по семеноводству. Екатерина Папсуевич вышла на сцену вместе с маленьким сынишкой, который очень гордится своей мамой – агрономом УПП «Ужица-Агро».
Молодые люди не боятся трудностей, берут на себя ответственность и возглавляют хозяйства района: Василий Фесюк — директор ОАО «Бельковщина», Вячеслав Казуро — ОАО «Балины», Алексей Гарбуль руководит УПП «Ужица-Агро», Алексей Наталкин – СП «Борковичи».
И. И. Гринько, вручая заслуженные награды, передавал молодым людям и баночки с мёдом. При этом подчеркивал, что это «мёд от Президента». В 2004 году при посещении ОАО «Верхнедвинский райагросервис» А.Г. Лукашенко подарил предприятию пасеку. С тех пор она увеличивается и даёт отличный мёд. Нектар же, собранный с родных полей и лугов, самый сладкий.
Поздравляя земляков с праздником, председатель райисполкома И. И. Маркович поблагодарил всех за работу по подготовке и проведению праздника «Дожинки», ставшего ярким событием в нашей жизни. И отметил, что продолжать лучшие традиции района – молодому поколению.
Лариса ЗАЙЦЕВА.

 
 
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> Верхнедвинск вливается в повседневный ритм и вспоминает яркие моменты областного фестиваля-ярмарки тружеников села  «Дожинки — 2018.  Незабываемым стал...
 
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